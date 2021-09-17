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桃園受邀布達佩斯論壇 鄭文燦簽署自由城市合約

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
鄭文燦昨天透過視訊方式參加布達佩斯論壇並簽署自由城市合約，今天將與其他城市首長線上交流。圖／桃園市秘書處提供
鄭文燦昨天透過視訊方式參加布達佩斯論壇並簽署自由城市合約，今天將與其他城市首長線上交流。圖／桃園市秘書處提供

桃園市長鄭文燦受邀參加2021布達佩斯論壇，這兩天透過網路與國際其他城市首長、工商學界人士交流，同時也簽署「自由城市合約」，期望桃園在國際舞台更加活躍。

桃園市秘書處表示，2021年布達佩斯論壇由匈牙利布達佩斯市主辦，議題聚焦民主參與、永續發展和醫療科技，期望藉由國際城市間的交流，激盪施政創新作為與當今城市面臨挑戰的解決方案，「自由城市合約」也已邀集13國、20都市簽署。

布達佩斯市長卡拉松尼(Gergely Karácsony)致詞表示，自由、民主等價值是全球民主國家共享，地方政府又是與人民最貼近的一環，很高興本次論壇有更多城市加入，希望各地方政府能夠集結力量，共同處理全世界所面對的最急迫問題。

鄭文燦昨天透過視訊方式參與論壇並簽署合約，今天將與德國杜塞道夫市長Stephan Keller、世界衛生組織(WHO)歐洲健康城市委員會諮詢委員Agis Tsouros等人線上對談，討論後疫情時代的醫療照護問題。

鄭文燦表示，他曾主導台灣民主史上最重要的學生運動，親身經歷台灣民主轉型過程。2014年擔任市長後，也持續推動各項改革與轉型正義，未來將致力促進民主、自由等普世價值。

鄭文燦也說，很高興能簽署加入自由城市合約，相信身處不同角落的各城市，將能夠共同面對、解決各項難題。

鄭文燦 桃園 疫情

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