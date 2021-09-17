新竹橫山加碼1000元紓困金 初估有12000人受惠

新竹縣橫山鄉宣布將普發1000元給設籍的人口，創新竹縣首例，只要9月15日之前有設籍在當地，就能在11月憑身分證、印章領取現金；鄉長張志弘表示，正好搭上即將發放的5倍券，希望透過紓困金發放，鼓勵在地民眾留在橫山消費，帶動整體經濟。

張志弘表示，因為自從5月爆發疫情以來，橫山鄉依靠的觀光收入大幅銳減，民眾生計嚴重受到衝擊，尤其內灣商圈更是生意一落千丈，政府如果不透過紓困金發放，無法讓民眾感受到紓困有感度，鄉公所才在9月制訂新竹縣橫山鄉防疫紓困金發放自治條例，送代表會審議。

經代表會臨時會審議，自治條例已經在前天（15日）順利獲得代表會支持而通過，昨天（16日）也正式通過所需預算；根據橫山鄉戶政事務所統計，目前橫山鄉人口有12371人，因此透過代表會臨時會追加預算，金額達1300萬元，將用於橫山鄉1000元紓困金發放。

據鄉公所規畫，橫山鄉民最快11月就能領到紓困，將在鄉內的各投開票所，持提前由村鄰長逐戶發送的通知單，以及攜帶身分證、印章，就能領取紓困現金，但條件必須是今年9月15日前有設籍在橫山鄉，且領取紓困現金當天仍設籍才算符合資格。

不過因為橫山鄉人口外流嚴重，不少青壯年人口都到外地工作、就學，鄉公所為了方便在地民眾都能領到紓困，因此也規畫委託代領的方式，目前研議代領分為3種，同戶間委託代領、不同戶的個人委託代領、不同戶間的全戶委託代領。

鄉公所說明，同戶委託的代領人要另檢具戶口名簿正本或3個月內全戶的戶籍謄本；不同戶的個人委託，代領人則要出具委託人的委託書和身分證正本；若是替不同戶的全戶代領，代領人就必須出示委託戶戶長的身分證正本、委託書，以及委託戶的戶口名簿正本或3個月內戶籍謄本。