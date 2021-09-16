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7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

竹縣長者第2劑莫德納造冊免預約 9月25日起開打

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府衛生局表示，中央配送的疫苗預計明天送達，長者施打名單已造冊，目前規畫9月25日起開始施打。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府衛生局表示，中央配送的疫苗預計明天送達，長者施打名單已造冊，目前規畫9月25日起開始施打。圖／新竹縣政府提供

中央流行疫情指揮中心今宣布，75歲以上長者可接種第2劑莫德納疫苗者，明天起開始施打。新竹縣政府衛生局表示，中央配送的疫苗預計明天送達，長者施打名單已造冊，目前規畫9月25日起開始施打。

衛生局表示，這批疫苗將開放7月9日前已接種第1劑75歲以上，接種第2劑莫德納疫苗。為確保長者族群能儘速完成第2劑疫苗接種，獲得足夠免疫保護力，已為全縣約5600名長者造冊。

目前規畫於9月22、23日，由民政體系各鄉鎮公所及村里長，協助分發通知單，並從25日起安排長者就近至醫療院所施打疫苗，請長輩依照通知單上的日期、時間、地點準時前往接種。

衛生局也提醒鄉親，若尚未接到通知單的長者，包含第一劑疫苗是屬於戶籍不在，人居住地在新竹縣施打疫苗者，請在9月24日前洽轄區衛生所補開通知單。

莫德納疫苗 新竹

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