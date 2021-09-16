拉拉山除了水蜜桃也有烏龍茶 競賽得主出爐

桃園市拉拉山春季高山烏龍茶競賽成績揭曉，市長鄭文燦今天下午頒獎，並表示他上任後推動茶產業品牌化、高質化及可溯源茶葉，提升桃園茶產業競爭力。

鄭文燦推薦拉拉山高山烏龍茶手工採摘一心二葉，濃郁茶香中有特殊的花果香氣，喉韻綿延回甘，茶湯色澤清澈，品質極佳，歡迎茶商及消費者購買品嘗。

鄭文燦說，復興區上巴陵、光華部落、新興部落、三光里等地海拔在1500公尺以上，日夜溫差大、土壤為排水性佳的石礫土，天然條件非常適合高山烏龍茶生長，加上茶農及茶園的經營管理不斷提升，因此拉拉山烏龍茶雖是高山茶系列中較晚出線的品牌，仍迅速獲得肯定，價格也相當好，拍賣價屢創新高，成為繼拉拉山水蜜桃之後，復興區新的農特產品代表。

鄭文燦指出，桃園和新北坪林是北部地區茶葉重要產地，隨著都市發展茶面積減少了，茶產業邁向小而強、小而美的「綠金產業」時代，市府支持桃園茶產業的發展包括茶園更新、包裝行銷，補助茶園灌溉設施及茶葉製作機器等，農糧署、農會與各農政單位也都支持茶農們製作最好的茶。

今年桃園市拉拉山春季高山烏龍茶競賽參賽點數共116點，茶業改良場專家依據茶品外觀、水色及香味評分，榕湶製茶邱鋒典獲特等獎，金質獎張綸哲、張慶松、十三製茶王俊傑及邱鋒典，銀質獎得主為林誠忠、湯文福、湯智輝，優質獎謝禎漢、張雅晴、吳金池、林嘉文、全方位茶業邱清義、謝織宇、謝昀曉。