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桃園原住民族文化會館「自然幻境‧山海樂原」開展

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市原住民族文化會館「自然幻境‧山海樂原」開展。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市原住民族文化會館「自然幻境‧山海樂原」開展。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園原住民族文化會館，出席「自然幻境‧山海樂原」開展，與桃園市原住民族商品設計競賽頒獎，並表示桃園市原住民族發展基金會今年主打「親子、共遊」，規畫一系列適合親子同遊的原住民族系列活動。

鄭文燦表示，「桃‧回原鄉」年度展有3個檔期，1、2檔期受疫情影響參觀人數較少，隨著疫情逐漸穩定控制，第3檔期「自然幻境」由布農族藝術家金陳怡蒨Alie Tamapima策展，分為「自然幻境」、「海藍鏡地」兩大展間，重現原住民兒時在部落探險的生活記憶，藉由巨型花卉織布藝術創作展現童趣，讓參觀者彷彿是以孩子的視角，走進一座有著巨大植物的夢幻花園，更將東海岸帶入展間，透過織品藝術與東海岸影像作品，讓參觀者聆聽海浪聲、觸摸鵝卵石，藉此感受原住民與山海共生的關係。

桃園市原住民族商品設計競賽已邁入第3屆，今年以「Salama山海樂原」為主題，「Salama」在阿美族語中有「玩」的意思，也象徵原住民生活中，山林、海洋就是最棒的遊樂園。競賽總獎金高達52萬元，共徵得257件優秀作品比去年增加15%，經評審選出工藝設計組、平面設計組共40件入圍，從中選出最佳人氣獎以及金、銀、銅獎作。

鄭文燦頒獎並肯定今年參賽作品融入原住民族傳統智慧、文化元素、工藝、圖騰及生活植物等設計，極具商品化的潛力，期盼未來能夠累積更多創作家，讓更多人認識充滿原民元素的創作商品。

原民局長、桃園市原住民族發展基金會執行長林日龍表示，「桃回原鄉：自然幻境X海藍鏡地」展期9月12日至12月16日，每日上午8點至下午5點（周一休館），更多資訊可至桃園市原住民族發展基金會官網查詢。

原住民 桃園

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