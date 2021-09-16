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中秋連假易塞車景點 中壢交流道替代道路看這裡

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
本次中秋連假第一天18日6時起至12時止，國道1號中壢、內壢交流道之南向入口匝道即實施高乘載管制，交通部高速公路局亦於連假期間，在交流道採嚴格匝道儀控管制，倘遇回堵情形嚴重，將派員疏導稚替代道路。記者翁唯真／翻攝
本次中秋連假第一天18日6時起至12時止，國道1號中壢、內壢交流道之南向入口匝道即實施高乘載管制，交通部高速公路局亦於連假期間，在交流道採嚴格匝道儀控管制，倘遇回堵情形嚴重，將派員疏導稚替代道路。記者翁唯真／翻攝

中秋假期將從本月18日至21日為期4天，桃園目前實施加強版2級警戒管制措施，中秋相關活動也全面停辦，民眾居家烤肉也要做好防疫措施。有鑑於歡聚烤肉可能搭配飲酒，亦是青少年危險駕車及街頭暴力熱門時期，為能有效防飆防酒駕等情事，中壢警分局將於各重要道路，加強取締交通違規；並提醒民眾風景熱區人潮眾多，部分路段將實施高乘載，可改走替代道路，避免交通壅塞。

中壢警分局長陳百祿表示，因應中秋連續假期間重要幹道、風景區等旅遊熱點將湧現之人、車潮，為維護各公共運輸場站、國道交流道周邊易壅塞路段之交通順暢，於連續假期期間，特別增加中壢、內壢交流道、中壢火車站、台灣高鐵桃園站、好市多、中壢百貨商圈、大江購物中心、華泰名品城及各重要道路交通疏導警力，希冀民眾於出遊同時，能免受交通阻塞的困擾。

本次中秋連假第一天18日6時起至12時止，國道1號中壢、內壢交流道之南向入口匝道即實施高乘載管制，交通部高速公路局亦於連假期間，在交流道採嚴格匝道儀控管制，倘遇回堵情形嚴重，將派員疏導稚替代道路。

中壢交流道替代道路，南下可由平鎮區民族路，右轉環南路、延平路，北上則平鎮區民族路左轉環西路、環北路或中山高銜接台66線往西方向，右轉台15線濱海公路北上；內壢交流道替代道路，中壢區中園路右轉中華路、環北路南下。

中壢警分局長陳百祿表示，有鑑於歡聚烤肉可能搭配飲酒，亦是青少年危險駕車及街頭暴力熱門時期，為能有效防飆防酒駕等情事，將加強取締交通違規。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局長陳百祿表示，有鑑於歡聚烤肉可能搭配飲酒，亦是青少年危險駕車及街頭暴力熱門時期，為能有效防飆防酒駕等情事，將加強取締交通違規。記者翁唯真／翻攝

中秋節 塞車

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