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中油桃園煉油廠贈防疫物資 盼帶動社會善循環

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

新冠疫情帶給台灣不少家庭生活上的衝擊，除了經濟需要協助外，許多弱勢家庭包括食物、清潔等各項民生物資都有迫切需求；中油煉油廠本月配合桃園市社會局捐贈「安家實物銀行」實用防疫物資，扶助弱勢家庭，並為社會大眾盡一份心力。

中油桃園煉油廠秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，與桃園市政府站在同一陣線協助抗疫，當日由桃園煉油廠廠長季存厚帶隊，捐贈中油生技洗碗精、洗衣精各1008瓶予桃園家庭服務中心。

季存厚表示，經由妥適的管道與桃園市政府的輔導、協助進行捐贈，幫助弱勢家庭度過難關，更期盼各界帶動公眾力量善的循環、一起伸出援手，讓真正需要幫助的家庭都能獲得最合適的協助。

桃園市社會局副局長劉思遠代表政府頒贈感謝狀時表示，安家實物銀行是桃園市政府媒合各界物資捐贈的平台，具專職倉管人員及完整倉儲空間，其下之每家社區分行均設有專業社工員，評估個案家戶狀況及需求後負責發給物資，以確保各界愛心捐贈之物資能妥善保存、合理分配及精準發放，避免資源分配不均或浪費。

尤其疫情影響之下，更需重視弱勢家庭的需求與關懷。本次中油捐贈的物資市值超過33萬元，配合安家實物銀行專業社工諮詢，不限中低收入戶，只要負擔家計者失業、突發事故、待業或無薪假，導致生活陷困，皆能至22家銀行或分行提出需求，經評估後即可立即發放物資，助近貧家庭撐過疫情。

「中油公司提供的物資可說是最佳的及時雨。」桃園家庭服務中心社工師許佳怡表示，除了必要的食物外，其實清潔在居家使用上也佔有很大的需求。

桃園市政府除了在十三區設立分行據點接受捐贈及發放物資之外，還設有69處民間物資發放站，方便民眾就近申請民生物資，也結合121家餐飲業者、超商及賣場，提供愛心餐食券及實物代券，並結合桃園市市民卡APP，讓有熱食需求的民眾透過手機查詢愛心店家位置，憑券至店家兌換餐食。

桃園 中油 弱勢家庭

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