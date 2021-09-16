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慈善團體募集月餅 中秋送愛挺醫護

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市真善美社會福利基金會推出「送愛月餅，公益1＋1」的愛心活動，募得1080盒愛心月餅。圖/真善美社會福利基金會提供
桃園市真善美社會福利基金會推出「送愛月餅，公益1＋1」的愛心活動，募得1080盒愛心月餅。圖/真善美社會福利基金會提供

疫情來勢洶洶，醫護人員不論假日及佳節也得堅守崗位，桃園市真善美社會福利基金會今年除了幫老憨家庭募月餅，更推出「送愛月餅，公益1＋1」的愛心活動，希望幫辛苦的醫護人員，在中秋時也能感受支持與力量，活動共獲得超過700民眾響應，募得1080盒愛心月餅。

募集到的月餅其中600盒愛心月餅分送至社區中憨老家庭，其餘480盒則陸續送至國軍桃園總醫院、中壢天晟醫院、聯新國際醫院以及衛生福利部桃園醫院，民眾以實際行動力挺醫護人員，感謝他們無私的奉獻與付出。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，今年受疫情影響，基金會的持續捐款下滑，原本希望透過義賣增加善款收入，但景氣差，賣與送愛月餅募集也一度停滯，所幸民眾支持才能募得部分數量，完成送愛老憨兒和醫護的任務。

月餅 桃園 醫護人員

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