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新竹「光臨藝術節」主打科技感 中秋連假來打卡

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
孔廟廣場前則有「嘉年華」，市長林智堅（中）與文化局長張馨之（左1），策展人吳承軒（左2），林靖祐（右2，作品：沁弦·築影設計總監），洪巧臻（右1，作品嘉年華設計師）合影。圖／新竹市政府提供
孔廟廣場前則有「嘉年華」，市長林智堅（中）與文化局長張馨之（左1），策展人吳承軒（左2），林靖祐（右2，作品：沁弦·築影設計總監），洪巧臻（右1，作品嘉年華設計師）合影。圖／新竹市政府提供

新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」即日起至10月16日在新竹公園、中央公園、三民公園與東大陸橋多處展出，由於4天中秋連假即將到來，市長林智堅特別推薦夜間散步5大打卡點，包括由雷射光組成的綠色光廊「織築」、LED版科技山水「朔流賦形」，以及由燈管組成如同時光島嶼的「未來拓撲」等，科技奇幻風彷彿置身未來世界。

竹市府特別選定改造後的新竹公園、位於隆恩圳廊帶的三民公園、中央公園布設藝術作品，光環境科技作品與周邊環境相互呼應，連服務處都採銀白色系，彷彿「夜光方舟」，希望成為新竹夜晚最美風景，也歡迎民眾夜間來散步拍照，避開白天酷暑。

第1個打卡點為「竹鵲松風迎春曦」，該組燈原為台灣燈會副燈，由知名國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，選用新竹市鳥喜鵲、市樹黑松與東門城，並用鵲橋將整個作品串聯，置放在麗池中央，每晚6點開始點亮，平日每30分鐘、假日每20分鐘一場。

第2個打卡點為「裝置微光計劃—織築」，市府指出，該件藝術品為藝術家以新媒體裝置融合地景，用雷射光作為主要媒材，揉合景觀、歷史、場所，展現衝突的視覺體驗，最佳拍攝地點在新竹公園大門橋上，讓民眾彷彿置身綠色光廊、穿梭光影之間。

「朔流賦形」作品運用彩色光影及LED造型山水，打造各種流動的匯集，讓穿梭其中的觀眾感受溯溪般的激流，以及如雲海般的壯麗景色；「未來拓撲」位於三民公園，夜晚幻化為一座漂浮的時光島嶼，燈光流轉呈現自然的風雨、晨曦與落日。

第5個打卡點為中央公園「卷卷林」，配合中央公園與隆恩圳周邊特有的童話燈具與遊具，打造出奇幻感的曲線森林，光線自半透的彎板間露出，未來也將保留在公園內展示。另新竹公園燈區還打造一處銀白色的貨櫃屋服務處，明亮新穎設計也值得一看。

光臨藝術節在新竹公園設服務處，銀白色系的貨櫃屋也是必拍景點之一。圖／新竹市政府提供
光臨藝術節在新竹公園設服務處，銀白色系的貨櫃屋也是必拍景點之一。圖／新竹市政府提供
新竹公園門口處有雷射光束組成的「裝置微光計劃—織築」。圖／新竹市政府提供
新竹公園門口處有雷射光束組成的「裝置微光計劃—織築」。圖／新竹市政府提供
新竹公園內大階梯有「朔流賦形」。圖／新竹市政府提供
新竹公園內大階梯有「朔流賦形」。圖／新竹市政府提供
新竹公園門口處有雷射光束組成的「裝置微光計劃—織築」。圖／新竹市政府提供
新竹公園門口處有雷射光束組成的「裝置微光計劃—織築」。圖／新竹市政府提供

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