79歲翁家門、扶手被拆光 頭份樞紐站完成不可能任務

苗栗縣頭份市一名79歲住鐵皮屋的老翁，家中的鋁門和樓梯扶手等金屬構件都被罹患身心疾病的兒子拆去變賣，老翁體弱多病且須管灌流質，行動都靠輪椅，頭份市公所和衛生所推動「預防衰弱服務網樞紐計畫」協助老翁，得知他最期盼的竟是「重建門窗」，經整合資源後，短短3天達成老翁心願，還建了輪椅可出入的無障礙坡道，完成一項「不可能的任務」。

頭份市公所表示，頭份市衛生所及市公所推動預防衰弱服務網樞紐計畫，積極連結在地資源與服務量能，並擴大資源盤點及合作，田寮里的老翁個案也是頭份第一個社區資源整合轉介案，79歲案主是亟需長照資源及社會福利介入的個案，但他提出最急切的需求，竟只是想把兩層的鐵皮屋住家被破壞的門窗重建起來，因門戶洞開內外不分，讓老人家飽受風雨侵襲及蚊蠅入侵之苦，同住讀小學的孫女甚至連書桌也沒有，處境令人擔憂。

市公所指出，頭份市樞紐站啟動地方資源的盤點及整合，衛生所主任徐春仕為此積極對外募集餐桌、水電、木工、鐵工、紗門及書桌等建材及物資，結合田寮里辦公室、社區發展協會及多位當地熱心里民志工，在「自己社區自己幫、田寮鄉親田寮人自己幫」氛圍下，在燦樹颱風來襲前大家齊心努力，短短3天內完成門窗重建及輪椅出入的無障礙坡道等不可能任務，讓人感受到田寮鄉親濃厚的愛心及人情味。

頭份市長羅雪珠表示，身為頭份市健康資源樞紐站的當然召集人，對這次田寮里個案需求的促成，她非常感謝衛生局頭份樞紐站執行團隊及衛生所團隊的付出，也指示轄內33個里辦公室及社區發展協會和衛生所共同簽署合作意向書。