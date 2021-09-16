疫情衝擊產業變化 桃園青創團隊業績逆勢成長

桃園市青年事務局協助青年創業，有不少從事網路行銷或資源整合的公司業績在這一波疫情逆勢成長，但也有6家軟體開發、AI設計廠商申請紓困資金。市長鄭文燦今天到安東青創基地視察，強調桃園青創能力很強，會積極協助團隊取得紓困資金，輔導業者順應環境轉型。另外，虎頭山創新園區第2期也在招募新團隊進駐，歡迎踴躍登記。

青年事務局目前共輔導60個青創團隊，均與網路科技有關，此次新冠肺炎疫情，許多實體店面搶攻「零接觸」的消費市場，而公司機關、教育單位也有線上教學或線上會議需求，不少團隊因為協助業者成立網路商城、直播拍賣和架設溝通平台，業績都有亮眼表現。

進駐安東基地的銓鎮數位傳媒有限公司，雖然辦公室不到20平，但有全套直播設備，還能透過後端電腦操作合成畫面，提供高品質的視覺感，不僅詢問度高，越南新移民直播帶貨也找銓鎮合作；另外，海報國際電子商務有限公司替自有品牌業者整合電商通路，省去各自接洽鋪貨的時間。

青年事務局表示，有些團隊業績在疫情中逆勢成長，但也有團隊受衝擊，分別申請了50萬元到300萬元不等貸款，後續會加強輔導，或者協助轉型。