竹市斥資1600萬改造興南公園 孩子瘋玩「彈跳網」

新竹市政府近年積極改造公園，最近推出「進擊的公園2.0」計畫，其中投入1600萬元翻新興南公園，今天啟用，公園內有親子鞦韆、滑梯與彈跳網，吸引孩子穿梭遊戲，周邊涼亭與步道也都有一番改造，方便社區長輩使用，入夜還有照明，休憩更安全。

興南公園歷史近30年，占地0.3公頃，離大遠百不遠，由於四周都是住宅區，公園成了市民重要的休憩空間，不過原設施老舊，且有鋪面高低不平、排水不佳、樹木生長空間不足等問題，竹市府爭取獲內政部營建署補助，投入總經費1600萬元改善整修。

竹市城市行銷處處長顏章聖說，興南公園改造後綠地面積增為3倍，同時改善高地落差與排水問題，還有210公尺環園步道且全公園無障礙環境，友善全年齡層使用；涼亭建築重新美化，在休憩迴廊新增固定式「百葉簾」可遮風遮陽，方便長輩休憩使用。

興南公園經翻新改造多月，終於在今天啟用，公園不僅新設了5座健體設施，包含親子鞦韆、滑梯等遊具，以及最大亮點「彈跳網」為全市首座，遊具皆經過安全認證，今天吸引不少幼兒園孩童排隊遊戲，由於彈跳網太夯，孩子們還規定「1人限跳10下」。

私立震旦幼兒園離興南公園不遠，還是林智堅的母校，園方今天也帶著孩子來公園遊戲，不少孩子玩的欲罷不能。園長劉汶燕說，公園改造後變得清新，雖然多了新的遊具，原本的大樹、草坪都還在，尤其彈跳網設施可刺激孩子的前庭發展，很適合孩子遊戲，且公園位置安全性高，平常若有課程需求，也會帶孩子就近來走走、遊戲。

林智堅說，自己上任即將滿7年，一路改造了23座公園，一開始民眾還有疑慮，到後來市民充滿期待，他時常遇到里長詢問「市長，我們社區旁公園何時要幫我們整理？」進擊的公園2.0改善計畫將陸續改善10座公園，會持續徵詢地方意見，進行妥善改造。