台首座橫山書法藝術館 鄭文燦：10月開館打卡看遺址

臺灣首座官方書法藝術主題館誕生! 桃園市長鄭文燦今天前往青埔特定區的桃園橫山書法藝術館及大園尖山考古展示館視察，看見橫山書法藝術館「硯台」造型，稱許是最佳打卡景點，鄭說，桃園有很多書法家，舉辦書法個展、聯展非常多，該館將成為台灣書法作品典藏、展覽、教育、文化推展最重要基地，預定10月底開館，舉辦國際書法名家聯展為開館展。

橫山書法藝術館位於大園區橫山書法藝術公園埤塘旁，靠近機場捷運A17站，為地下1層、地上2層建築物，總樓地板面積約900多坪，建築師潘天壹以公園基地為「硯台」、埤塘為「墨池」意象，建造五方篆印主體的建築物，一旁水塘景觀，獨具特色。

鄭文燦說，該館有5個館加1個親子餐廳，設計非常具有主題性，5個主體建築分為5座硯石，搭配後方水塘景觀，提供民眾、情侶打卡去處，該館更獲2018國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，將是桃園書法教育非常重要的文化地標。