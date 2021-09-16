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加碼五倍券 桃園好市乘雙券10/8開放登記抽籤

中央社 / 桃園16日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，推「桃園好市乘雙券」，加碼把振興五倍券變雙倍，預計10月8日開放登記抽籤，前提須在桃園消費，非桃園人也可抽籤。

已推行2期的「桃園好市券」第3期將搭配振興五倍券、放大金額；桃園市政府經濟發展局表示，第3期「桃園好市券」就是「桃園好市乘雙券」（桃園券），方案、名額也與先前「桃園好市券」不同。

鄭文燦上午接受媒體聯訪表示，桃園推2個加碼振興五倍券方案，第1個方案是「桃園好市乘雙券」，預定以新台幣1.4億元加碼。

他說，200元振興五倍券可換成400元「桃園好市乘雙券」，名額10萬人；500元可換1000元名額10萬人；1000元換2000元名額3萬人；5000元部分有1000個名額可換成1萬2000元。

鄭文燦表示，第2個加碼版本是「數位桃園plus1000」，與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，用市民卡抽獎方式各1萬名，抽到的民眾只要用完5000元，會自動加碼1000元；兩項加碼方案都已核定預算。

桃園 鄭文燦 一卡通

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