中秋連假到新竹光臨藝術節 城區每晚繽紛點燈

新竹市長林智堅今天表示，邀民眾中秋連假到新竹市參觀「新竹光臨藝術節」，推薦夜間到新竹公園、中央公園、東大陸橋與三民公園等拍照打卡，欣賞繽紛光秀。

他說，藝術節第2波主題「科技未來」已開展，燈區由新銳藝術家創作，有多個科技藝術及光環境作品，即日起到10月16日每晚6時點亮新竹公園、中央公園、三民公園與東大陸橋。

林智堅表示，於改造後的新竹公園、位於隆恩圳廊帶的三民公園及中央公園布設藝術作品，光環境科技作品與周邊環境相互呼應，民眾可夜間前往散步、拍照，還可避開白天酷暑。

林智堅推薦5大必拍打卡景點，包括新竹公園「竹鵲松風迎春曦」、「裝置微光計劃-織築」、「朔流賦形」、三民公園「未來拓撲」及中央公園「卷卷林」。

林智堅說，新竹公園燈區在玻璃工藝博物館前設服務處，可借用輪椅、娃娃車，更設哺乳室，透過燈光設計，銀白色系貨櫃屋是必拍景點之一。更多展區詳情可上「新竹光臨藝術節」活動網站查詢。