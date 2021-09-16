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認識新竹地區母親之河 竹縣文化局辦兩河流域故事展

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣文化局舉辦「鮮鮮河水－新竹地區兩河流域故事主題展」，透過繪本的童趣視覺和深入淺出的內容，帶領民眾探索在地故事。記者陳斯穎／攝影
新竹縣文化局舉辦「鮮鮮河水－新竹地區兩河流域故事主題展」，透過繪本的童趣視覺和深入淺出的內容，帶領民眾探索在地故事。記者陳斯穎／攝影

新竹縣的平原圍繞在頭前溪、鳳山溪畔，孕育200多年拓墾歷史，為了讓民眾認識母親之河，新竹縣文化局舉辦「鮮鮮河水－新竹地區兩河流域故事主題展」，透過繪本的童趣視覺和深入淺出的內容，讓大小朋友深入了解新竹縣的在地歷史文化。展期從即日起至明年9月30日止。

文化局長李安妤表示，頭前溪、鳳山溪是孕育新竹區域發展的母親之河，發源自雪山山脈和那結山，一路蜿蜒向西流入台灣海峽，沿途穿過高山、丘陵、台地與平原，歷經200多年的拓墾，串流水利建設的網絡，造就了豐富多樣的景觀生態，孕育了不同族群的文化爭豔與產業的繁榮流動。

此次展覽規畫了「認識母親之河」、「我們都住在這」、「與水共生」、「倚水成長」4大主題，帶著民眾循著鮮鮮河水，從地理風貌、族群聚落、民俗節慶、水利建設、產業發展等視角，來認識這片土地的歷史。透過展覽可得知兩河流域內住著哪些族群，潺潺流經田野的竹東大圳，不只灌溉農田，也是撐起新竹科學園區發展的活水。

展覽現場還為小朋友打造了專屬的趣味學習空間，從「動動腦＋動動手」的互動小遊戲、趣味釣魚到裝置藝術「毛蟹筌」等，帶來身臨其境的河流氛圍，從遊戲的歡樂中獲取新知。

另外，展覽也特地設計了2個可愛小夥伴「大頭」和「小鳳」，陪小朋友在展覽期間一同探索、體驗頭前溪與鳳山溪獨有的河流之美，歡迎大小朋友來縣史館參觀認識兩河流域的故事。

「鮮鮮河水－新竹地區兩河流域故事主題展」規畫「認識母親之河」、「我們都住在這」、「與水共生」、「倚水成長」4大主題。記者陳斯穎／攝影
「鮮鮮河水－新竹地區兩河流域故事主題展」規畫「認識母親之河」、「我們都住在這」、「與水共生」、「倚水成長」4大主題。記者陳斯穎／攝影

新竹 文化局 裝置藝術

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