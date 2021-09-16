談竹竹合併升格不提納入苗栗 林智堅曝2因素

新竹縣市合併議題持續延燒，新竹市長林智堅接受主持人黃光芹「新聞不芹菜」節目直播專訪，今天中午播出，被問到為何不納入苗栗一起合併升格討論？林智堅說有2大原因，一來是自己對苗栗沒那麼熟悉，會提竹竹合併是因為共同生活圈，二來是要順從民意，目前看來苗栗民代發言對是否合併，看法並不一致。

林智堅今天在專訪依舊重申，自己當時接受媒體專訪是「倡議」大新竹合併，拋出議題之後，獲得新竹縣長楊文科支持，楊還加碼說要升格並提出修法建議，也讓他更有信心去推動大新竹合併升格一事，畢竟自己當初心裡期待的是升格，考量修法有難度因此語帶保留，既然楊縣長也支持，希望不分藍綠能夠推動的成。

至於竹竹合併議題，連日來外界都有討論是否納入苗栗，但林智堅的說法被認為是刻意忽略苗栗？林智堅今天也強調，自己的倡議一直都是竹竹合併升格，沒有談過苗栗，一來是自己對於苗栗沒有那麼熟悉，不敢對苗栗多說什麼，提竹竹合併因為是共同生活圈，城市治理常有共同問題，加上竹科是台灣半導體重鎮，有必要合併升格提升城市競爭力。

林智堅也說，是否納入苗栗合併升格，二來關鍵是要順從民意，新竹縣市民眾過半民眾希望合併升格，自己不清楚苗栗縣民看法，而從連日來苗栗的民意代表發言看來，對於合併升格的想法也不一致。

林智堅表示，站在大新竹合併升格立場來看，若市民與縣民都期待的話，由衷期待大家祝福，也希望「新竹先行」，至於苗栗鄉親看法很重要，目前看來內部有很多聲音，民代說法也不是代表全部聲音，還是要以縣民為依歸。