越野騎士登高台山失聯 親友集資懸賞50萬尋人
桃園市祈姓男子11日騎越野機車上新竹縣尖石鄉高台山，留下機車後失聯，警、消、民間團體和重機界車友出動苦尋卻無進展 ，親友集資新台幣50餘萬元懸賞，希望盡快找到人。
新竹縣政府消防局表示，11日獲報，祈姓男子與友人騎越野機車上山，在高台山騎一段路後，友人累了獨自先返回登山口休息，後來與祈姓男子失聯。
消防局立即派員連夜上山，包括警、消、民間團體和車友都加入搜尋，卻只尋獲機車和背包等物品，今天持續搜索。
消防局表示，失聯者著黑色車衣、紅色車靴，背包放機車旁，且車靴不適合走山路，研判應走不遠，以機車為中心搜索。
消防局說，祈姓男子手機放背包內，未隨身攜帶，無法透過定位找人，且近日山區下雨，增加搜救困難。
祈姓男子親友和同事集資50多萬元懸賞，提供給搜尋到祈姓男子的協尋者。
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