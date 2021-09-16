桃園北科附工大清消 鄭文燦明迎接師生重返校園

長榮機師確診事件，從9月3日至今14天，除3人確診外，其餘PCR檢驗全部陰性。全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動20位防疫消毒人員及4部消毒車，在校園內外進行大清消。

環保局長呂理德表示，接獲北科附工學生確診後，連夜火速安排防疫消毒13員、2台消毒砲車及6部背負式消毒機校園內外環境大清消；為阻絕社區防疫破口，環保局先對校園週邊區域，包含桃園區三民，萬壽，成功，東門，東山里以及龜山區中興，山德里等7里執行擴大消毒；緊接著7日展開長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共環境大消毒。

環保局今動員20位防疫消毒人員，4部消毒車至北科附工校園，清消環境包括校園戶外公共場域、廁所、洗手台、川堂走廊、樓梯、大樓教室及辦公場所以及學校周邊環境等。

桃園市衛生局表示，與長榮機師兒同班的34位學生及匡列隔離的3位老師，昨採檢都是陰性，已在今天凌晨解除隔離返家，但仍需自我健康管理，這37人必須等到9月24日才能恢復實體上課，其餘的學生則是從明日起恢復上課。

桃園市長鄭文燦昨天在防疫會議表示，機組員以及學生和同住家人超過500人完成集中檢疫所居家隔離，會陸續解隔，先前長榮航空採檢1500人，北科附工採檢2656名師生，都沒有新增確診者，整個事件可望告一段落，他明天一早也會到校門口迎接師生。