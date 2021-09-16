快訊

龍劭華女兒首發聲！痛揭「神秘預兆」崩潰：可不可以告訴我你沒事了

核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園北科附工大清消 鄭文燦明迎接師生重返校園

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
北科附工全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動20位防疫消毒人員及4部消毒車，在校園內外進行大清消。圖/桃園市環保局提供
北科附工全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動20位防疫消毒人員及4部消毒車，在校園內外進行大清消。圖/桃園市環保局提供

長榮機師確診事件，從9月3日至今14天，除3人確診外，其餘PCR檢驗全部陰性。全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動20位防疫消毒人員及4部消毒車，在校園內外進行大清消。

環保局長呂理德表示，接獲北科附工學生確診後，連夜火速安排防疫消毒13員、2台消毒砲車及6部背負式消毒機校園內外環境大清消；為阻絕社區防疫破口，環保局先對校園週邊區域，包含桃園區三民，萬壽，成功，東門，東山里以及龜山區中興，山德里等7里執行擴大消毒；緊接著7日展開長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共環境大消毒。

環保局今動員20位防疫消毒人員，4部消毒車至北科附工校園，清消環境包括校園戶外公共場域、廁所、洗手台、川堂走廊、樓梯、大樓教室及辦公場所以及學校周邊環境等。

桃園市衛生局表示，與長榮機師兒同班的34位學生及匡列隔離的3位老師，昨採檢都是陰性，已在今天凌晨解除隔離返家，但仍需自我健康管理，這37人必須等到9月24日才能恢復實體上課，其餘的學生則是從明日起恢復上課。

桃園市長鄭文燦昨天在防疫會議表示，機組員以及學生和同住家人超過500人完成集中檢疫所居家隔離，會陸續解隔，先前長榮航空採檢1500人，北科附工採檢2656名師生，都沒有新增確診者，整個事件可望告一段落，他明天一早也會到校門口迎接師生。

長榮 桃園 機師

延伸閱讀

學生打BNT不適 桃園最多可請3天疫苗假

桃勤女員工染疫 13日曾去過桃園2超市

桃園文昌公園改頭換面 新設婦女及弱勢服務據點

悼念龍劭華 鄭文燦憶曾頒榮譽市民、黃偉哲表不捨

相關新聞

影／民調過半支持升格 林智堅：郎有情妹有意 盼祝福

綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、2...

桃園北科附工大清消 鄭文燦明迎接師生重返校園

長榮機師確診事件，從9月3日至今14天，除3人確診外，其餘PCR檢驗全部陰性。全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動2...

通霄鎮長因案遭羈押 縣府今天派陳永賢代理

苗栗縣通霄鎮長陳漢志因涉案昨晚遭苗栗地方法院裁定羈押禁見，依地方制度法必須停止職務並由縣府派員代理，縣府今天決定由簡任秘...

中秋返鄉、旅遊 桃園龍潭警提醒多用高原交流道上下臺3

桃園市龍潭警分局轄區和緊鄰的新竹縣景點多，加上國道3號新增設高原交流道，警方因應18日至21日中秋佳節連假石門水庫風景區...

七城騎跡自行車 竹苗有6路線

新竹縣、苗栗縣與台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市首長，昨天齊聚南投召開中台灣區域治理平台首長會議，7縣市今起共同推...

原民台租地案 桃議會爭議中過關

編列17億元興建的原住民電視台將落腳桃園，場址選定大園區機捷A17站約3千坪市有土地，原民局昨在議會提臨時動議同意出租2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。