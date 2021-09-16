影／民調過半支持升格 林智堅：郎有情妹有意 盼祝福

綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、24.8%反對；新竹市長林智堅今天出席興南公園改造啟用儀式，會前受訪表示「既然郎有情、妹有意，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格為直轄市。」

林智堅說，民調結果有提到有7成4新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，這代表無論縣民與市民都對竹竹合併升格很關心，其中合併支持度高達56％，他也希望藉此拜託大家，既然「郎有情妹有意」，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格直轄市。

林智堅強調，希望大家不要分藍綠，共同以國家發展與竹科發展更有競爭力與影響力，以此這高度來推動合併升格。

由於該份民調也訪問是否納入苗栗一起合併升格，結果高達71.6%新竹縣市民眾不同意與苗栗一起升格，僅20.35%的新竹人願意和苗栗縣合併升格。

林智堅也對此表示，自己所倡議的是竹竹合併升格，這份民調可以看得出來，是否納入苗栗合併有不同看法，都需要尊重，並強調現在正是全球供應鏈重組關鍵時刻，也是半導體產業處於競爭階段，竹科所在的地方升格直轄市有正當性、必要性。

林說，自己也要再次疾呼，希望竹竹合併升格，「新竹先行，讓台灣更有競爭力！」