快訊

直播／聯合報七十周年企劃 「聯合70 許願未來」

國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民調過半支持升格 林智堅：郎有情妹有意 盼祝福

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、24.8%反對；新竹市長林智堅今天說，「既然郎有情、妹有意，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格為直轄市。」記者張裕珍／攝影
綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、24.8%反對；新竹市長林智堅今天說，「既然郎有情、妹有意，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格為直轄市。」記者張裕珍／攝影

綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、24.8%反對；新竹市長林智堅今天出席興南公園改造啟用儀式，會前受訪表示「既然郎有情、妹有意，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格為直轄市。」

林智堅說，民調結果有提到有7成4新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，這代表無論縣民與市民都對竹竹合併升格很關心，其中合併支持度高達56％，他也希望藉此拜託大家，既然「郎有情妹有意」，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格直轄市。

林智堅強調，希望大家不要分藍綠，共同以國家發展與竹科發展更有競爭力與影響力，以此這高度來推動合併升格。

由於該份民調也訪問是否納入苗栗一起合併升格，結果高達71.6%新竹縣市民眾不同意與苗栗一起升格，僅20.35%的新竹人願意和苗栗縣合併升格。

林智堅也對此表示，自己所倡議的是竹竹合併升格，這份民調可以看得出來，是否納入苗栗合併有不同看法，都需要尊重，並強調現在正是全球供應鏈重組關鍵時刻，也是半導體產業處於競爭階段，竹科所在的地方升格直轄市有正當性、必要性。

林說，自己也要再次疾呼，希望竹竹合併升格，「新竹先行，讓台灣更有競爭力！」

新竹 林智堅 民調

延伸閱讀

林智堅拿民調力推竹竹合併　孫大千：當我們3歲？

綠黨民調5成6新竹人支持合併升格 林智堅：續爭取支持

尋求黨內支持 林智堅拿民調再籲升格大新竹

大新竹民眾期盼合併？孫大千：這麼蠢的鬼話也說的出口

相關新聞

影／民調過半支持升格 林智堅：郎有情妹有意 盼祝福

綠黨昨天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示有56.5%支持合併升格、2...

桃園北科附工大清消 鄭文燦明迎接師生重返校園

長榮機師確診事件，從9月3日至今14天，除3人確診外，其餘PCR檢驗全部陰性。全體師生將於明天重回校園，環保局今天出動2...

通霄鎮長因案遭羈押 縣府今天派陳永賢代理

苗栗縣通霄鎮長陳漢志因涉案昨晚遭苗栗地方法院裁定羈押禁見，依地方制度法必須停止職務並由縣府派員代理，縣府今天決定由簡任秘...

中秋返鄉、旅遊 桃園龍潭警提醒多用高原交流道上下臺3

桃園市龍潭警分局轄區和緊鄰的新竹縣景點多，加上國道3號新增設高原交流道，警方因應18日至21日中秋佳節連假石門水庫風景區...

七城騎跡自行車 竹苗有6路線

新竹縣、苗栗縣與台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市首長，昨天齊聚南投召開中台灣區域治理平台首長會議，7縣市今起共同推...

原民台租地案 桃議會爭議中過關

編列17億元興建的原住民電視台將落腳桃園，場址選定大園區機捷A17站約3千坪市有土地，原民局昨在議會提臨時動議同意出租2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。