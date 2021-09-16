中秋返鄉、旅遊 桃園龍潭警提醒多用高原交流道上下臺3

桃園市龍潭警分局轄區和緊鄰的新竹縣景點多，加上國道3號新增設高原交流道，警方因應18日至21日中秋佳節連假石門水庫風景區等易壅塞路段，安排交通疏導勤務。

警方指出，連假易塞車景點包括往石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區路段，預估期間將吸引大量遊客和車潮，加上臺3線中豐路是來往新竹風景區主要道路，中秋節要避開高速公路塞爆的部分返鄉車潮，必然會改走省道加重臺3線負荷。