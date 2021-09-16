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中秋返鄉、旅遊 桃園龍潭警提醒多用高原交流道上下臺3
桃園市龍潭警分局轄區和緊鄰的新竹縣景點多，加上國道3號新增設高原交流道，警方因應18日至21日中秋佳節連假石門水庫風景區等易壅塞路段，安排交通疏導勤務。
警方指出，連假易塞車景點包括往石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區路段，預估期間將吸引大量遊客和車潮，加上臺3線中豐路是來往新竹風景區主要道路，中秋節要避開高速公路塞爆的部分返鄉車潮，必然會改走省道加重臺3線負荷。
警方提醒，國道3號新增設的高原交流道距離龍潭、新竹關西各景點近，建議前開車旅遊的民眾多利用，不需要上下龍潭交流道以免穿過市區的時候碰上塞車。另外也請留意18日（周六）上午6點龍潭、高原交流道南下匝道就有高乘載管制，一直到中午12點。
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