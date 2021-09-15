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桃園八德首處身障社區日照中心揭牌 盼緩解照顧者壓力

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
八德區樂村日照中心今天揭牌，盼減緩身心障礙家庭照顧壓力。記者楊湛華／攝影
八德區樂村日照中心今天揭牌，盼減緩身心障礙家庭照顧壓力。記者楊湛華／攝影

桃園市八德區首座身心障礙者社區式日照中心「樂村」今天揭牌，是桃園市第7處，即日起提供身心障礙者每天8小時的多元服務，且每月僅需繳納3000元，同時兼領生活補助，透過訓練穩定生活自理能力，可望緩解照顧者壓力，也讓每一位身心障礙者成為樂活「村民」。

桃園市副市長高安邦表示，八德區樂村日照中心6月核定開辦，市府補助約224萬元，今天揭牌，為八德區首處、桃園第7處身心障礙者社區式日間照顧服務中心，服務年滿18歲以上的身心障礙者，每天規劃8小時的生活自理、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活、健康促進、社區適應及家庭支持等服務，且每月僅需繳納3000元，並可同時兼領生活補助，透過訓練穩定生活自理能力，可望緩解家庭照顧者壓力。

台灣樂作創益協會創辦人暨秘書長陳愛珠表示，「樂村」服務對象以八德區重度身心障礙者為主，然日前因疫情嚴峻致招生停擺，加上疫苗施打狀況不夠普遍、身心障礙者難配合快篩等因素，原預計招收15名學員，現在僅有2名，盼大眾將好消息傳出去，讓有需要的人得到服務。

陳愛珠指出，學員試讀期間，中心會評估他們自理能力，能力較好者可轉至「樂作工坊1號站」小作所從事簡單工作，年長者則會視老化情況適時轉介；然而不分年紀、狀況，都希望每一個人成為樂活的「村民」。

社會局長鄭貴華表示，陳愛珠女士在桃園從事早療服務近20年，2018年成立「台灣樂作創益協會」，投入身障社區式服務，隔年於桃園區辦理小作所「樂作工坊1號站」，提供模擬職場的作業代工訓練、藝術、音樂及戲劇等特色治療課程；今年則成立八德區樂村日照中心，打造身心障礙者的專業學習場域，協助他們學習自立生活。

社會局指出，桃園市自2014年起推動身心障礙者社區式日間照顧服務，2015年正式開辦第1處，截至今年共布建7處服務中心，除了今日開幕的八德區外，另有桃園區、中壢區、大園區及蘆竹區各1處、龍潭區2處，共可服務105人。

八德區樂村日照中心今天揭牌，盼減緩身心障礙家庭照顧壓力。記者楊湛華／攝影
八德區樂村日照中心今天揭牌，盼減緩身心障礙家庭照顧壓力。記者楊湛華／攝影

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