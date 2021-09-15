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影／鐵腕分局長要被調升 地方人士放炮慶賀還舞獅敲鑼打鼓

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東警分局長將被調升，竟有地方人士請來舞獅、陣頭放炮慶賀。影／民眾提供
竹東警分局長將被調升，竟有地方人士請來舞獅、陣頭放炮慶賀。影／民眾提供

警政署13日發布重要警職人事案，全國87名高階警官進行調整，明天（16日）進行交接，其中新竹縣竹東警分局長江建忠將被調往宜蘭縣三星警分局，消息一出今天竟有地方人士請來陣頭慶賀，甚至還舞獅、放炮，就連蜈蚣陣、佛祖車都來，讓分局十分尷尬，只好出動警車鳴笛制止。

江建忠擔任竹東分局長2年多，期間因為雷厲風行的行事作風，令不少地方幫派聞風喪膽，甚至在他任內也破獲多起毒品案，也破了綁架案救出遭擄少女，對於地方黑道勢力更是採取零容忍的方式，不少基層員警都認為他做事十分細心、嚴謹，且說一做一、公事公辦，可能也因此得罪不少地方勢力。

有地方人士得知他將調任宜蘭三星分局，今天下午1時許，便在沒有事前通知分局的情況下，請來陣頭封街祝賀，甚至在分局前的大同路兩側燃放鞭炮，宛如神明遶境一般熱鬧，吸引不少路過民眾側目、圍觀，甚至舞獅還拉紅布條，一度就要舞弄到分局裡，令警員急忙阻止。

知情人士透露，這次的「恭賀」行動是由地方2個勢力罕見達成共識，花費數萬元請來陣頭出動約數十人，不僅有舞獅陣，還有蜈蚣鼓，現場還出動1輛佛祖車，畫面十分衝突，甚至還放鞭炮慶祝，甚至車頭還高掛「恭喜升遷、普天同慶」的布條，

不過這卻已經不是江建忠第一次因為調任發生被人慶賀的情況，早在2019年5月，江建忠在嘉義竹崎警分局擔任分局長準備調往新竹竹東警分局時，就有當地人士得知消息後，到竹崎分局前燃放鞭炮，還立標語「鳴炮同歡」，表面上是慶祝他榮升，實際上卻是地方早已不滿江的嚴厲執法風格，因此用這樣慶祝的方式大吐不快。

甚至有地方人士認為江建忠沒有往更都會、大型的竹北分局或竹市的分局調任，是否是遭變相降格，但據了解，江建忠這次調任三星警分局並非如外傳所言，而是因為他本身就是宜蘭人，正好回鄉服務，但對於今天下午發生的插曲他本人則是無暇回應，仍在處理公務。

江建忠調升宜蘭三星分局後，竹東警分局長職務將由原花蓮縣新城警分局長林明鋒接任，因此恐怕未來短時間內，地方勢力與新任的分局長又有一番角力將會發生，甚至黑白勢力必須再次磨合，警方才能壓得住地方勢力過度囂張氣焰。

宜蘭 新竹 遶境

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