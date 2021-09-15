快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

桃優良教師：教育者以身作則成就孩子成為更好的教育者

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市教育局長林明裕（左起）、市長鄭文燦表揚師鐸獎及優良教師和校長，治平高中校長徐享鵬獲表揚。記者鄭國樑／翻攝
桃園市教育局長林明裕（左起）、市長鄭文燦表揚師鐸獎及優良教師和校長，治平高中校長徐享鵬獲表揚。記者鄭國樑／翻攝

桃園市教師節表揚大會今天下午在市立圖書館平鎮分館舉行，受新冠肺炎疫情影響今年實體、線上表揚並行，現場表揚老師有有106人包括市級師鐸獎、服務滿40年資深優良教師、杏壇新星獎、高中職優良教師及幼兒園優良教師、優良特殊教育人員，由市長鄭文燦頒獎，另邀請國中小273位獲優良教師獎的老師們以線上觀禮。

桃園高中游文聰校長以重視學生多元智能發展等辦學成效獲師鐸獎，游校長創立生命教育學科中心，發展學校特色的創新課程包括祭孔禮儀、清掃學習等，也重視全人教育，建構人性校園文化，形成學校願景。

義興國小馮立縈校長鼓勵師生成為改變世界的行動者獲師鐸獎，馮校長服務教育超過30年，始終抱持著追求公平、正義、適性的教育價值與成就學生的理念，認為學校教育的目的，不僅只是教會孩子基本能力，更要提升孩子的競爭力，以「培育改變世界的行動者」為核心目標，陸續推動智慧教室、AR/VR學習情境及校園導覽光雕投影系統等硬體設備的建置，並帶領師生在IEYI世界青少年發明展、全國中小學發明展等競賽中獲得佳績，努力踐行「以學生為中心」的核心理念，賦予學生追夢的翅膀。

中山國小蔡玉芬老師深耕閩南語教育多年，2011年至2018年連續獲得市語文競賽閩南語字音字形教師組第1名，並與專業同好合編標準漢字寫法，及罕用字閩南語字音字形參考資料，樂於與分享不藏私。

桃園國中葉懿葶老師為英語資優班教師，任教3年掌握108課綱理念要領，將學習場域從教室延伸到校園及校外，與世界展望會合作在校園傳唱募款，並宣導非洲水資源議題，還與推客到台灣（The World in your Classroom）合作邀請印度講師與學生交流環保議題，每學期舉辦個別化教育計畫會議，與家長詳細討論學生學習狀況及輔導策略，依學生需求提供校外增能資源，為學生打造全方位的學習策略。葉老師始終保持初心，希望讓學生有相信自己的力量。

新埔國小簡鈺分組長擔任導師時，以身教式持續安靜閱讀（MSSR）培養學生閱讀習慣，並規畫一月一主題如「世界童工議題」、「減塑生活」等，加強學生公民意識。兼任教學組長時推動108課綱，多次舉辦12年國教工作坊、跨領域及跨學年的討論會議，帶動全校師生打造「班班PLAYER，自發共學愛玩課」校訂課程；拓展沉浸式英語教學、推動英語試辦班級。

簡鈺芬並向國教署爭取經費，以活化學生雙語生活學習情境及課程活動，她同時加入學校的教師甄試輔考團，2年內協助6位教師成功考取正式教師等。她認為，教育者以身作則，體現了自發、互動、共好的精神，為了成就孩子、成為更好的教育者。

108課綱 桃園 閩南語

延伸閱讀

高市84位資深教師春風化雨 培育人才今獲表揚

杏壇芬芳！ 南市教師節大會「教育創新、並肩同行」

中學生「菜台語」有解 本土語必修擬按程度分5級

熱血教官詹宗龍 讓學生「愛上國防課」勇奪獲師鐸獎

相關新聞

放大五倍券！綁定桃園市民卡可望拿千元加碼金

中央今公布振興五倍券官網，桃園市府也推出「數位桃園1000+」振興計畫，民眾結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡...

北埔膨風路跑12月再開跑 獎品不止有獎金還有膨風茶

北埔膨風路跑去年舉辦受到跑友好評，今年12月將再次舉行，路線同樣從綠世界農場出發，沿線經過北埔9個村讓參與者飽覽北埔風光...

警大開學千人須快篩 桃園中壢仁海宮捐80萬元促成

中央警察大學本月1日開學，因應疫情趨緩恢復實體上課，然1000多名師生須快篩所費不貲，經桃園市政府轉介，由中壢仁海宮捐出...

65歲長者打AZ二劑 鄭文燦：58站降載接種免預約免排隊

全國65歲以上長者今天起第二劑AZ疫苗施打，桃園市長鄭文燦今天上午視察社區接種站，看到長者使用愛心計程車及復康巴士普遍，...

9月失智月 線上座談家屬分享如何陪伴失智個案

9月為國際失智月，楊梅天成醫院辦理守護梅好記憶線上座談會，期望能透過失智個案及家屬現身說法，讓社會大眾了解失智症可以透過...

影／長者第2劑疫苗開打 苗栗首批施打80歲以上1.2萬人

苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第二劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，全縣65歲以上長者共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。