桃優良教師：教育者以身作則成就孩子成為更好的教育者

桃園市教師節表揚大會今天下午在市立圖書館平鎮分館舉行，受新冠肺炎疫情影響今年實體、線上表揚並行，現場表揚老師有有106人包括市級師鐸獎、服務滿40年資深優良教師、杏壇新星獎、高中職優良教師及幼兒園優良教師、優良特殊教育人員，由市長鄭文燦頒獎，另邀請國中小273位獲優良教師獎的老師們以線上觀禮。

桃園高中游文聰校長以重視學生多元智能發展等辦學成效獲師鐸獎，游校長創立生命教育學科中心，發展學校特色的創新課程包括祭孔禮儀、清掃學習等，也重視全人教育，建構人性校園文化，形成學校願景。

義興國小馮立縈校長鼓勵師生成為改變世界的行動者獲師鐸獎，馮校長服務教育超過30年，始終抱持著追求公平、正義、適性的教育價值與成就學生的理念，認為學校教育的目的，不僅只是教會孩子基本能力，更要提升孩子的競爭力，以「培育改變世界的行動者」為核心目標，陸續推動智慧教室、AR/VR學習情境及校園導覽光雕投影系統等硬體設備的建置，並帶領師生在IEYI世界青少年發明展、全國中小學發明展等競賽中獲得佳績，努力踐行「以學生為中心」的核心理念，賦予學生追夢的翅膀。

中山國小蔡玉芬老師深耕閩南語教育多年，2011年至2018年連續獲得市語文競賽閩南語字音字形教師組第1名，並與專業同好合編標準漢字寫法，及罕用字閩南語字音字形參考資料，樂於與分享不藏私。

桃園國中葉懿葶老師為英語資優班教師，任教3年掌握108課綱理念要領，將學習場域從教室延伸到校園及校外，與世界展望會合作在校園傳唱募款，並宣導非洲水資源議題，還與推客到台灣（The World in your Classroom）合作邀請印度講師與學生交流環保議題，每學期舉辦個別化教育計畫會議，與家長詳細討論學生學習狀況及輔導策略，依學生需求提供校外增能資源，為學生打造全方位的學習策略。葉老師始終保持初心，希望讓學生有相信自己的力量。

新埔國小簡鈺分組長擔任導師時，以身教式持續安靜閱讀（MSSR）培養學生閱讀習慣，並規畫一月一主題如「世界童工議題」、「減塑生活」等，加強學生公民意識。兼任教學組長時推動108課綱，多次舉辦12年國教工作坊、跨領域及跨學年的討論會議，帶動全校師生打造「班班PLAYER，自發共學愛玩課」校訂課程；拓展沉浸式英語教學、推動英語試辦班級。

簡鈺芬並向國教署爭取經費，以活化學生雙語生活學習情境及課程活動，她同時加入學校的教師甄試輔考團，2年內協助6位教師成功考取正式教師等。她認為，教育者以身作則，體現了自發、互動、共好的精神，為了成就孩子、成為更好的教育者。