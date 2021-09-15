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放大五倍券！綁定桃園市民卡可望拿千元加碼金
中央今公布振興五倍券官網，桃園市府也推出「數位桃園1000+」振興計畫，民眾結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等三大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，就有機會拿到超過1000元價值的桃園加碼金。
桃園市資科局表示，為促進在地消費，全國民眾只要於LINE Pay Money綁定中央數位五倍券，前1萬名在桃園消費滿5000元者，加碼回饋1000元，另使用市民卡一卡通連結LINE Pay Money帳戶，最高可再回饋150元。
另，凡桃園市民卡持有者，前1萬名使用市民卡悠遊卡綁定中央數位五倍券，於全台消費首次滿1000元，再回饋1000元；而使用台灣Pay綁定中央數位五倍券，並連結第一銀行的桃園市認同卡或市民卡聯名卡，總回饋則超過1000元。
資科局表示，桃園市市民卡發行超過170萬張，目前提供市民朋友臨櫃或線上申辦，另桃園市認同卡和市民卡聯名卡可至第一銀行信用卡官網、全國各地分行及電洽客服申辦。
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