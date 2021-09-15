桃園染Delta女曾到A11一蘭拉麵 業者急清消停業
中央流行疫情指揮中心今公布桃園新增1例本土個案16213，為一名打過1劑疫苗的20多歲女性，經快速定序確診感染Delta變種病毒，感染源尚待釐清，北市衛生局表示，該個案曾到曾到北市一蘭拉麵，今清消並停業3天。
一蘭拉麵今下午2時許在臉書公報，接獲市府通報，日前深夜營業時段，有確診者足跡涵蓋台灣台北本店別館（信義區新光三越A11），即日起遵守政府所有防疫指引，進行清消，9月15日至18日站時停止營業，並安排所有出勤員工進行PCR篩檢。
衛生局表示，今天收到桃園市政府確診個案16213有北市足跡，因此第一時間緊急通知業者進行清消，該店今中午12時緊急停業並消毒，今日起停業3天，18日中午至29日中午前停止內用，僅提供外帶服務。目前已經安排17人進行自我健康監測，並發送5封細胞簡訊，提醒當天同時段用餐顧客。
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