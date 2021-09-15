8人廂型車硬塞15名學童 竹南安親班被查獲違規
苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲一輛限載8人的廂型車，違規超載達15名學童，依法開出罰單。
苗栗監理站指出，聯合稽查小組中午在竹南鎮環市路2段及文林街交界一帶，兵分兩路攔查近2小時，共稽查7輛車，其中一輛安親班的廂型車限載8人，但違規超載至15人，苗栗監理站依違反處罰條例第30條第1項第4款，當場掣單告發，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。
苗栗監理站站長蘇淑賢表示，學童及幼童交通車常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將嚴重影響安全，為確保學童乘車安全，監理站除辦理擴大稽查，每月也安排固定稽查班次，針對縣內國小學童及高中交通車執行聯合稽查，呼籲家長關心學童課後照顧服務中心、短期補習班接送學童車輛的合法性及安全性，促業者使用合法交通工具，如遊覽車、交通車接送，也請家長挑選課後補導班時，多留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。
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