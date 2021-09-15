8人廂型車硬塞15名學童 竹南安親班被查獲違規

苗栗監理站今天中午會同苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲一輛限載8人的廂型車，違規超載達15名學童，依法開出罰單。

苗栗監理站指出，聯合稽查小組中午在竹南鎮環市路2段及文林街交界一帶，兵分兩路攔查近2小時，共稽查7輛車，其中一輛安親班的廂型車限載8人，但違規超載至15人，苗栗監理站依違反處罰條例第30條第1項第4款，當場掣單告發，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。