桃園文昌公園改頭換面 新設婦女及弱勢服務據點

桃園區文昌公園附屬管理空間完工，市長鄭文燦今天上午前往視察後表示，文昌公園是桃園市歷史悠久的公園，市政府進行停車場及公園地面層改造，經評估決定，該地面附屬空間設置婦女培力中心及安家實物銀行，當做婦女館外展中心使用，提供婦女、弱勢民眾服務據點。

桃園區文昌公園早年常有流鶯、遊民進出活動，一旁毗鄰桃園國小、文昌廟、景福派出所，治安屢受到地方批評，市政府採取人本設計改造為地上公園之外，興建地下停車場，容納317輛汽車、250輛機車及8輛重機停車格，另興建62坪管理空間，面對公園景觀搭配夜間大面積照明設施，吸引民眾休閒。

鄭文燦表示，桃園區文昌、南門公園是桃園舊市區改造的2個公園，文昌公園及停車場、地面層改造後，成為市民喜歡的公園去處，為利用附屬空間發揮功能，決定交由社會局進行多元功能服務，做為婦女培力中心、也是婦女館外展中心，提供格子鋪展售婦女姐妹作品，進行各種婦女培力活動。