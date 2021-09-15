北埔膨風路跑12月再開跑 獎品不止有獎金還有膨風茶

北埔膨風路跑去年舉辦受到跑友好評，今年12月將再次舉行，路線同樣從綠世界農場出發，沿線經過北埔9個村讓參與者飽覽北埔風光，獎品不只有獎金，還有膨風茶，完賽的參與者也都能獲得北埔農特產伴手禮，報名將到9月28日為止。

北埔鄉公所表示，去年報名的外來縣市民眾非常多，今年則特別針對北埔鄉在地的民眾每組都有保留限量名額，民眾如果想參與膨風路跑，可以到鄉公所報名，更歡迎鄉親擔任推廣大使，廣邀全國好友深入客庄，認識北埔鄉在地特有茶文化體驗獨有的客家風情。

2021北埔膨風路跑活動延續第1屆活動路線茶從綠世界生態農場出發，跑遍北埔鄉9個村，途經浪漫台3線，有黃金水鄉美名的金牌農村南埔社區，以及與蘇澳冷泉並列台灣唯二的北埔冷泉，其他如古蹟密集度全台之冠的北埔老街，一級古蹟金廣福公館、姜阿新洋樓，鄧南光影像紀念館等知名景點也全在列。

賽事路線除讓跑者將北埔鄉美景盡收眼底，深入客庄了解特有茶文化及客庄風情，同時憑號碼布就可以免費入園綠世界生態農場，現省380元，也可參加摸彩活動，有機會將最大獎 50 吋電視抱回家。

路跑活動將於12月4日上午6點開跑，賽事分為半馬組（21 公里）、挑戰組（12 公里）、休閒組（4 公里）的組別，除了半馬組、挑戰組的總排名及分組排名可以獲得獎金、北埔特色農特產品膨風茶之外，完跑全程的跑友都能獲得完賽禮。