警大開學千人須快篩 桃園中壢仁海宮捐80萬元促成

中央警察大學本月1日開學，因應疫情趨緩恢復實體上課，然1000多名師生須快篩所費不貲，經桃園市政府轉介，由中壢仁海宮捐出80萬元，順利完成快篩，校長陳檡文昨親赴市府致贈感謝狀予中壢仁海宮及桃市府。

警大本月1日開學並恢復實體上課，8月29日起師生陸續返校，依中央開學防疫指引，須實施入校前快篩，但扣除已接種疫苗者仍有多達1000多名師生，所費不貲，所幸市府獲悉後全力協助，向中壢仁海宮募得80萬元，順利完成快篩。

陳檡文昨天親赴市府致贈感謝狀，感謝中壢仁海宮王介禧董事長對於警察教育之鼎力支持，也感謝市長鄭文燦及市府團隊全力媒合資源。

陳檡文指出，5月16日起配合疫情三級防疫警戒，學員生採不入校、實施遠距教學，至8月下旬全國疫情稍緩，為兼顧警察養成教育特殊性及教學品質，便規劃本學期恢復實體上課，非常感謝協助快篩的榮總桃園分院醫護人員。