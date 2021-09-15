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悼念龍劭華 鄭文燦憶曾頒榮譽市民、黃偉哲表不捨

中央社 / 桃園15日電

金鐘視帝龍劭華昨晚驟逝高雄，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲都表示悼念。鄭文燦回憶，曾親自頒贈榮譽市民給龍劭華。黃偉哲說，龍劭華走得很突然，非常不捨。

龍劭華昨晚驟逝高雄，享壽68歲，他的經紀人陳秀卿悲痛前往高雄協助家屬處理治喪事宜，並向媒體發布聲明，表示龍劭華是坐在沙發上逝世，面容安詳。

鄭文燦今天上午接受媒體聯訪時表示，昨天得知龍劭華猝逝非常難過，他和龍劭華算熟識，龍劭華住在桃園市蘆竹區，「我曾經跟他住在同一個社區，樓上樓下，所以跟他是非常熟悉。」

鄭文燦表示，龍劭華曾和他說，「做一個演員，演技的實力派很重要，他一輩子樂於當演員」；龍劭華是非常傑出的演員，他的一生很精采，會永遠留在我們的心目中，這也是一個演員的終身成就獎。

鄭文燦昨天在臉書發文哀悼，他曾親自頒贈榮譽市民給龍劭華，龍劭華是台灣的實力派演員，對台灣的影視產業貢獻非常深厚，是演藝界大家的父親，更是許多年輕新秀的優良榜樣。

鄭文燦說，龍劭華居住在桃園10幾年，桃園擁有一名終身對演藝生涯努力付出的市民，這是身為桃園人的榮耀，他的身影，會留在許多的影像作品當中，「謝謝龍劭華，讓台灣人擁有珍貴的資產，永存於心。」

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時也表示，龍劭華走得很突然，他感到特別不捨，龍劭華的人生閱歷、淬煉和歷練，可作為年輕人的榜樣。

黃偉哲表示，龍劭華和台南的關係，不論是電影「孤味」或電視歌仔戲「嘉慶君」等，都令人印象深刻，他希望家屬節哀順變，盼年輕人能記得龍劭華對台灣演藝的影響。黃偉哲昨晚也在臉書發文，回憶龍劭華在台南的身影「深烙人心」、「您是台灣男子漢飄撇的氣味」。

鄭文燦 桃園 黃偉哲

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