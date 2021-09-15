9月失智月 線上座談家屬分享如何陪伴失智個案

9月為國際失智月，楊梅天成醫院辦理守護梅好記憶線上座談會，期望能透過失智個案及家屬現身說法，讓社會大眾了解失智症可以透過維持社交互動或輔助療法方式，創造失智個案美好新生活的記憶。

創造梅好記憶林阿梅女士表示，我小女兒每天帶我去失智據點，老師每天都上不一樣的內容，有運動、捏陶土的課程，失智據點是個很棒地方。

林阿梅女兒指出，本身在社區據點做志工服務已7年，知道資源可以使用，因此帶媽媽到社區裡的失智據點-記憶補給站，參與課程和活動，當下知道媽媽被診斷失智症時，心理並無特別擔憂，初期有出現一些症狀，如不會使用遙控器，洗澡忘記關水等。

天成醫院神經內科何競輝醫師表示，不論是哪一類型的失智症，照顧上有3個重點，第一，失智個案原本就會的要持續讓他做，第二尊重，及以前不會或不熟悉的可以透過學習，讓失智者發揮更多功能。