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影／長者第2劑疫苗開打 苗栗首批施打80歲以上1.2萬人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第二劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，全縣65歲以上長者共有1萬8950人符合AZ疫苗第二劑接種資格，分別安排在15日和19日施打，上午有「人在籍不在」的長者到場想接種，但因未造冊，也未上平台預約而未能接種，衛生局強調不在籍長者可由當地里長出具證明即可前往接種，請長者不用擔心；至於校園接種，目前高中學生獲家長同意施打的比率達97.4％、國中94.7％，縣府預計9月22日起開打。

苗栗縣衛生局指出， 縣內65歲以上長者接種第2劑，其中80歲以上造冊人數有1萬2467人，今天起接種，全縣開設7處大型接種站及各合約醫療院所提供接種服務，另外65歲至79歲造冊達6483人，預定9月19日起施打。

苗栗縣先前開設的大型接種站大多設在學校活動中心，但現已開學，因校園防疫措施商借困難，苗栗市的接種獲得中油公司協助出借紫園禮堂，今天預計接種1900人，分為16梯次施打，徐耀昌上午8點到場關心，向等候接種的長者逐一問安，不少長者已年逾九旬，由家人陪同來接種，也有不少老人家自行前來，因為已有第一劑接種經驗，心情顯得輕鬆，上午還有不在籍長者求助縣長，擔心打不到疫苗，由衛生局提供說明並處理。

衛生局長張蕊仙表示，接種疫苗為全國性，不在籍長者如未在造冊名單也可在苗栗接種，可請居住地村里長出具證明，攜帶健保卡、黃卡前來接種；校園學生BNT疫苗接種，全縣約有3萬1000名學生符合資格，目前取得家長同意接種的比率平均達96％，縣府已規畫9月22日起先從高中開始往下施打，人數1萬6786人。

苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗。記者胡蓬生／攝影
設在苗栗市中油紫園禮堂的大型接種站今天預計施打1900人，分為16梯次接種。記者胡蓬生／攝影
設在苗栗市中油紫園禮堂的大型接種站今天預計施打1900人，分為16梯次接種。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，向長者問安。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，向長者問安。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，有不在籍的長者向縣長求助，擔心打不到疫苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，有不在籍的長者向縣長求助，擔心打不到疫苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，向長者問安。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起為80歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，縣長徐耀昌一早前往設在中油紫園禮堂的大型接種站視察，向長者問安。記者胡蓬生／攝影

衛生局 AZ疫苗 苗栗縣

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