等3個月終於等到！竹市今起替75歲長者接種AZ

新竹市政府今天起一連3天替全市1萬4848名75歲以上長輩接種第二劑AZ疫苗，8座疫苗施打站全開，一早陸續有不少老人家在親友協助下到站接種，有老人家說，6月15日接種了第1劑AZ疫苗，這陣子都在看AZ到貨消息，「終於等3個月等到第2劑了」覺得安心不少，也有民眾認為政府接種疫苗速度太慢，許多年輕人連第1劑都還是打不到。

新竹市今天8座疫苗施打站全開，為5004名長輩服務，市府強調三大貼心服務不變，「疫苗計程車、復康巴士、到宅服務」將持續進行、降低長輩不便，提供免費接送、到府施打，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。

新竹市東區疫苗施打站今天早上8點開站，一早陸續有長輩依照通知單通知前來接種，由於接種對象年齡層偏大，老人家大多有親友、看護前來陪伴，市府也貼心規畫動線，讓行動不便的長者可直接坐上輪椅，等候醫生問診、護理師來接種，不用移動。

「終於等到第2劑了！」93歲的葉姓老婦在媳婦陪伴下來接種，她說，6月中就打了AZ第1劑，等了好幾個月都沒有消息，覺得有點擔心等不到，今天剛好滿3個月，終於打了第2劑，她還說，過去3個月都不敢出門，也好久沒有出門跳元極舞，「腳有點怪怪的」，現在打了第2劑之後，自己會再觀察1、2周，提升保護力之後再考慮出門。

馬小姐今天陪高齡90歲的媽媽和80多歲的公公來打AZ第2劑，她說，現場安排動線不錯，也有輪椅可以借用，接種很順利，不過，她對政府的疫苗政策頗有微詞，疫情已經發展一年多，疫苗施打速度還是太慢，雖然老人家依照期程都可以打到，但許多在外工作的年輕人都還打不到，因台灣疫苗始終不足，還要等人捐贈，效率有待加強。