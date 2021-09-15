桃園樂齡中心線上授課 長者接受度較低

近日因疫情關係，導致桃園的樂齡中心無法提供實體課程，少部分轉成線上授課，但大部分課程受限於螢幕框架，加上長輩對於線上的接受度較低，有些長輩真的憋得快受不了了。桃園市政府教育局表示，還不確定何時會開設實體課程，須待疫情穩定，也藉此機會讓長輩們慢慢適應未來可能的發展趨勢。

中壢樂齡中心的執行祕書江岱臻表示，目前只有少部分課程線上開課，因為每位老師線上授課的意願不一，加上老師及學生都需自行準備好上課的視訊器材設備，導致長者的接受度沒那麼高。

江岱臻進一步指出，有些課程因為本身特性所以開線上課程相對容易，像是電腦、理財等課程，課程本來就需要用到電子器材，加上所需具備的知識程度及能力較高，因此線上開課相對容易。

楊梅樂齡中心承辦人陳老師表示，現已有像性別平等、英文課程開始著手準備線上上課，但動態需要大空間的課程還是相對難執行，只是也有長者相當排斥線上方式，不斷反映希望能趕快到樂齡中心上課，回復以前的模式。

江岱臻指出，目前開設的線上課程至少需20人以上才會開課，但有時上線人數寥寥無幾，認為長者還是需要時間適應，不過因為今年5月因三級警戒喊卡的課程，會等疫情趨緩，再幫長者們補課，不會有損失。