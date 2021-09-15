快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園樂齡中心線上授課 長者接受度較低

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅樂齡中心承辦人陳老師表示，現已有像性別平等、英文課程開始著手準備線上上課，但動態需要大空間的課程還是相對難執行。記者翁唯真／翻攝
楊梅樂齡中心承辦人陳老師表示，現已有像性別平等、英文課程開始著手準備線上上課，但動態需要大空間的課程還是相對難執行。記者翁唯真／翻攝

近日因疫情關係，導致桃園的樂齡中心無法提供實體課程，少部分轉成線上授課，但大部分課程受限於螢幕框架，加上長輩對於線上的接受度較低，有些長輩真的憋得快受不了了。桃園市政府教育局表示，還不確定何時會開設實體課程，須待疫情穩定，也藉此機會讓長輩們慢慢適應未來可能的發展趨勢。

中壢樂齡中心的執行祕書江岱臻表示，目前只有少部分課程線上開課，因為每位老師線上授課的意願不一，加上老師及學生都需自行準備好上課的視訊器材設備，導致長者的接受度沒那麼高。

江岱臻進一步指出，有些課程因為本身特性所以開線上課程相對容易，像是電腦、理財等課程，課程本來就需要用到電子器材，加上所需具備的知識程度及能力較高，因此線上開課相對容易。

楊梅樂齡中心承辦人陳老師表示，現已有像性別平等、英文課程開始著手準備線上上課，但動態需要大空間的課程還是相對難執行，只是也有長者相當排斥線上方式，不斷反映希望能趕快到樂齡中心上課，回復以前的模式。

江岱臻指出，目前開設的線上課程至少需20人以上才會開課，但有時上線人數寥寥無幾，認為長者還是需要時間適應，不過因為今年5月因三級警戒喊卡的課程，會等疫情趨緩，再幫長者們補課，不會有損失。

教育局表示，疫情狀況還難掌握，不保證線上方式會施行多久，或許會成為一種趨勢，也希望長者能藉此機會，學習電腦等設備。

中壢樂齡中心的執行祕書江岱臻表示，有些課程因為本身特性所以開線上課程相對容易，像是電腦、理財等課程，課程本來就需要用到電子器材，加上所需具備的知識程度及能力較高。記者翁唯真／翻攝
中壢樂齡中心的執行祕書江岱臻表示，有些課程因為本身特性所以開線上課程相對容易，像是電腦、理財等課程，課程本來就需要用到電子器材，加上所需具備的知識程度及能力較高。記者翁唯真／翻攝
目前開設的線上課程至少需20人以上才會開課，但有時上線人數寥寥無幾，認為長者還是需要時間適應。記者翁唯真／翻攝
目前開設的線上課程至少需20人以上才會開課，但有時上線人數寥寥無幾，認為長者還是需要時間適應。記者翁唯真／翻攝

疫情 桃園 教育局

延伸閱讀

悼念龍劭華 鄭文燦：一生如戲、活得精彩

深根原鄉醫療 銘傳大學至桃園推樂活部落社區營造

桃園標售夯 青埔標出最高每坪151.3萬元 帶動業者調價5%

BNT開打在即 桃園估入校接種率95%、自行預約2％

相關新聞

視察第8期疫苗接種 鄭文燦：桃園無新增個案

桃園第8期公費AZ疫苗今天接種，5.7萬餘名65歲以上長者由市府造冊，安排到社區接種站接種。市長鄭文燦今天上午到桃園巨蛋...

新竹市國高中生23日起打BNT 同意接種比例95%

BNT疫苗到貨，將優先施打在校國高中生，新竹市政府今天指出，12到18歲國高中生施打BNT疫苗，竹市已經完成3萬4204...

等3個月終於等到！竹市今起替75歲長者接種AZ

新竹市政府今天起一連3天替全市1萬4848名75歲以上長輩接種第二劑AZ疫苗，8座疫苗施打站全開，一早陸續有不少老人家在...

桃園樂齡中心線上授課 長者接受度較低

近日因疫情關係，導致桃園的樂齡中心無法提供實體課程，少部分轉成線上授課，但大部分課程受限於螢幕框架，加上長輩對於線上的接...

中秋連假 大溪警交管北橫景點易塞車路段 下山走替代路

桃園市大溪警分局列出中秋節連續假日轄區易塞車路段，尤其北橫、大溪老街等景點假日車流量大，逛老街遊客多利用月眉和橋頭停車場...

中秋連假 竹縣風景區實施交管 留意國道高乘載管制

中秋連假即將到來，新竹縣政府警察局針對轄內各風景區加強交通管制及疏導，同時也提醒，18日上午6點到中午12點，國1竹北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。