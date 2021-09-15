中秋連假 大溪警交管北橫景點易塞車路段 下山走替代路

桃園市大溪警分局列出中秋節連續假日轄區易塞車路段，尤其北橫、大溪老街等景點假日車流量大，逛老街遊客多利用月眉和橋頭停車場，雖然多走幾步路但是一樣可以賞景，而且有不同的視角。

警方表示，中秋節連假自9月18日至9月21日計有4天，易壅塞路段會加強疏導，交通管制及替代道路包括國道3號大溪交流道南下匝道18日周（周六）上午6點至12點高乘載管制。

易雍塞路段有國道3號大溪交流道、介壽與員林路圓環、武嶺橋西端、大溪五岔路口、桃59-1線（神牛坡）、台4線、兩蔣文化園區、台7線（北橫）與台7乙線路口、北橫角板山商圈。

復興區北橫下山建議替代道路：