快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

中秋連假 竹縣風景區實施交管 留意國道高乘載管制

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中秋連假，新竹縣政府警察局針對內灣、尖石風景區實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供
中秋連假，新竹縣政府警察局針對內灣、尖石風景區實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供

中秋連假即將到來，新竹縣政府警察局針對轄內各風景區加強交通管制及疏導，同時也提醒，18日上午6點到中午12點，國1竹北、湖口及國3寶山、竹林及關西交流道，實施南向入口匝道高乘載管制，請用路人配合。

警察局表示，疏導管制路段重點包括六福村主題遊樂區（國道3號關西交流道、正義路、明德路）、北埔老街風景區（台3線路口）、內灣風景區（國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊），將不定時執行交通疏導管制，建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路。

另外，18日上午6點到中午12點，國1竹北、湖口及國3寶山、竹林及關西交流道，實施南向入口匝道高乘載管制；連假期間，也將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格的入口匝道儀控管制。

警方也提醒用路人，行前蒐集假期疏導措施及路況資訊，事先作好行程規畫，避開交通尖峰，行駛途中注意收聽廣播及利用「1968客服專線」等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，注意行車安全，享受安全、舒適的連續假期。

中秋連假，新竹縣政府警察局針對北埔老街實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供
中秋連假，新竹縣政府警察局針對北埔老街實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供
中秋連假，新竹縣政府警察局針對六福村實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供
中秋連假，新竹縣政府警察局針對六福村實施交通疏運管制。圖／新竹縣警察局提供

高乘載管制 警察

延伸閱讀

中秋連假來了！九族門票優惠價680、日月潭纜車免費搭

警政署長視察中秋連假預備工作 國道將實施六大管制

中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

中秋連假北桃竹出遊 公路總局：利用台61及台31替代

相關新聞

視察第8期疫苗接種 鄭文燦：桃園無新增個案

桃園第8期公費AZ疫苗今天接種，5.7萬餘名65歲以上長者由市府造冊，安排到社區接種站接種。市長鄭文燦今天上午到桃園巨蛋...

新竹市國高中生23日起打BNT 同意接種比例95%

BNT疫苗到貨，將優先施打在校國高中生，新竹市政府今天指出，12到18歲國高中生施打BNT疫苗，竹市已經完成3萬4204...

等3個月終於等到！竹市今起替75歲長者接種AZ

新竹市政府今天起一連3天替全市1萬4848名75歲以上長輩接種第二劑AZ疫苗，8座疫苗施打站全開，一早陸續有不少老人家在...

桃園樂齡中心線上授課 長者接受度較低

近日因疫情關係，導致桃園的樂齡中心無法提供實體課程，少部分轉成線上授課，但大部分課程受限於螢幕框架，加上長輩對於線上的接...

中秋連假 大溪警交管北橫景點易塞車路段 下山走替代路

桃園市大溪警分局列出中秋節連續假日轄區易塞車路段，尤其北橫、大溪老街等景點假日車流量大，逛老街遊客多利用月眉和橋頭停車場...

中秋連假 竹縣風景區實施交管 留意國道高乘載管制

中秋連假即將到來，新竹縣政府警察局針對轄內各風景區加強交通管制及疏導，同時也提醒，18日上午6點到中午12點，國1竹北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。