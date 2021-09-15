中秋連假 竹縣風景區實施交管 留意國道高乘載管制
中秋連假即將到來，新竹縣政府警察局針對轄內各風景區加強交通管制及疏導，同時也提醒，18日上午6點到中午12點，國1竹北、湖口及國3寶山、竹林及關西交流道，實施南向入口匝道高乘載管制，請用路人配合。
警察局表示，疏導管制路段重點包括六福村主題遊樂區（國道3號關西交流道、正義路、明德路）、北埔老街風景區（台3線路口）、內灣風景區（國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊），將不定時執行交通疏導管制，建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路。
另外，18日上午6點到中午12點，國1竹北、湖口及國3寶山、竹林及關西交流道，實施南向入口匝道高乘載管制；連假期間，也將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格的入口匝道儀控管制。
警方也提醒用路人，行前蒐集假期疏導措施及路況資訊，事先作好行程規畫，避開交通尖峰，行駛途中注意收聽廣播及利用「1968客服專線」等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，注意行車安全，享受安全、舒適的連續假期。
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