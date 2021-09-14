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深根原鄉醫療 銘傳大學至桃園推樂活部落社區營造

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
銘傳大學健康科技學院到桃園市復興區，向長者解說預防醫療的重要。圖／復興區公所提供
銘傳大學健康科技學院到桃園市復興區，向長者解說預防醫療的重要。圖／復興區公所提供

銘傳大學健康科技學院吳慧中院長今天和師生到桃園市復興區奎輝里、長興里推動「大學在地攜手共創復興區銀髮風華-整合健康照護樂活部落社區營造」，協助泰雅族長者做好健康管理、疾病預防，達到預防勝於治療的目標。

整合健康照護包括健康數據量測，師生教復興區長者如何穿戴健康手環偵測每天的步數、心率、睡眠及血壓4種數據上傳雲端健康資料庫管理；另外安排體能課程，由銘傳大學體育室老師帶領上肢肌力訓練，維持手部基本功能、老人下肢肌力訓練，主動、被動訓練，讓肌力不再流失。

復興區公所秘書周星文表示，今天兩個里合計60人参與，銘傳大學健康科技學院還規畫健智課程，由資深心理治療師負責心理健康、延緩失智等系列課程，希望藉由計畫推展協助復興區泰雅族群的長者，做好健康管理與疾病預防，深耕社區部落，健康照護永續經營。這項活動由銘傳大學、復興區公所及蓋德科技公司合作，讓預防醫療能深耕原鄉。

長者報到時先填寫基本資料，工作人員會為他們準備健康手環和講解。圖／復興區公所提供
長者報到時先填寫基本資料，工作人員會為他們準備健康手環和講解。圖／復興區公所提供

銘傳大學 健康管理 泰雅族

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