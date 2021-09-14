深根原鄉醫療 銘傳大學至桃園推樂活部落社區營造

銘傳大學健康科技學院吳慧中院長今天和師生到桃園市復興區奎輝里、長興里推動「大學在地攜手共創復興區銀髮風華-整合健康照護樂活部落社區營造」，協助泰雅族長者做好健康管理、疾病預防，達到預防勝於治療的目標。

整合健康照護包括健康數據量測，師生教復興區長者如何穿戴健康手環偵測每天的步數、心率、睡眠及血壓4種數據上傳雲端健康資料庫管理；另外安排體能課程，由銘傳大學體育室老師帶領上肢肌力訓練，維持手部基本功能、老人下肢肌力訓練，主動、被動訓練，讓肌力不再流失。