47筆土地順利標售 桃市府進帳218.7億

桃園市政府近日一次釋出60筆土地標售，今天直播開標，中壢區青昇段420地號以總價29.1億餘元標出，成為此次最高價的標案。另外，今天還有37標、46筆土地也順利標售，連同青昇段420地號，標售金額總計218.7億餘元，地政局表示所得價金將優先償還開發作業成本，再適度投入市政建設。

地政局蔡金鐘指出，中壢青埔地區因坐擁高鐵、機場捷運便利，影城、飯店、Xpark和IKEA進駐，加上亞太‧矽谷創新研發中心、市立美術館落腳，土地極具開發潛力，投標情況相當踴躍，此次標售2塊商業用地青芝段146地號、青昇段420地號，最後分別以26.3億餘元和29.1億餘元標出。

此次標售案共有150封競標，因新冠肺炎影響，採線上直播方式開標，最後有38標、47筆土地順利標出，標脫率77.55%，標售金額總計218億7665萬8616元，整體溢價率29.72%。

值得一提的是，青芝段146地號標脫單價每坪來到151萬元，而A20站興和特區捷運站旁商業區土地標脫單價每坪也達百萬水準，豐興段156、157與137、139地號土地分別以每坪104萬與103萬元標出。

地政局表示，興和特區預計今年底完工，但首度標售已破7成，商業區全數標出，成績亮眼，目前僅剩住宅區面積較小或距離捷運站較遠的土地未標脫，未來會再擇期辦理標售。