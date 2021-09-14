苗栗縣立國樂團三場系列音樂會 引領民眾走入音樂世界

苗栗縣立國樂團9月至11月將舉辦三場系列音樂會，今年是苑裡作曲家郭芝苑百歲冥誕，第1場次特別規畫「秋天音樂會-水月·秋波」，9月25日晚上7點30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，郭芝苑室內合唱團用歌聲帶領我們走進秋天，唱出對郭芝苑老師的懷念，即日起在通霄鎮立圖書館服務台索票，每人限2張，索完為止。

縣立國樂團、笛子演奏家徐曼妮、郭芝苑室內合唱團今天上在縣府第一辦公大樓大廳，演出笛子協奏曲「晨夕」、歌舞劇「鳳儀亭」精彩片斷，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員鄭聚然、余文忠等人先睹為快，歡迎鄉親把握難得機會，踴躍觀賞3場系列音樂饗宴，其中，第2場次「經典名曲音樂會-島嶼」，二胡演奏家鄭曉玫一起演繹台灣美麗的島嶼文化，10月24日下午2點30分在苗北藝文中心演藝廳演出，OPENTIX售票系統購票，統一票價200元。

第3場次「親子音樂會-奇幻森林」，專為兒童量身訂製演出，藉由音樂與故事，引領走入音樂的世界，也讓音樂走入生活中，邀請嗩吶演奏家周昭憲帶來嗩吶名曲「百鳥朝鳳」，並結合惠風舞蹈工作室一同演出，11月26日晚上7點30分將在縣府文化觀光局中正堂演藝廳演出，OPENTIX售票系統購票，統一票價100元。

徐耀昌指出，2010年成立縣立國樂團，文觀局的秉持「藝術生活化、生活藝術化」的理念，為苗栗縣的藝文發展開啟更寬廣的視野，希望持續提供鄉視高水平的音樂饗宴，藉以提升優質的人文藝術，歡迎鄉鄉踴躍觀賞，相關訊息可上文觀局網站，或搜尋臉書「貓裏藝文」、「苗栗縣立國樂團」查詢。