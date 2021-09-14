快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

社區據點重啟 企業捐桃市AED盼提升服務能量

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
鈦澤公司董事長李文生親自出席捐贈AED 10台，由副市長高安邦代表受贈。圖／社會局提供
鈦澤公司董事長李文生親自出席捐贈AED 10台，由副市長高安邦代表受贈。圖／社會局提供

疫情趨緩，社區關懷據點陸續開放，港商鈦澤公司台灣分公司有感守護長者健康刻不容緩，今天捐贈桃園市政府10台AED，盼提升關懷據點安全品質及服務能量。

香港商鈦澤集團有限公司台灣分公司今天捐贈桃園市政府10台「AED自動體外心臟去顫器」，市值近60萬，將選本市服務長者量能較高之社區照顧關懷據點優先設置，提升公共場所安全品質並守護長者健康。

社會局指出，AED能夠自動偵測心律脈搏、施以電擊使心臟恢復運作，使用者可藉由語音及圖示輔助說明使用，社區據點長者進出頻繁，可望在緊急狀態爭取急救時間。

社會局表示，鈦澤公司長期熱心公益，歷年捐贈各縣市政府AED自動體外心臟去顫器數台及各項民間物資，今由李文生董事長親自出席捐贈，由副市長高安邦代表受贈。

社會局指出，因應疫情趨緩，本市各社區照顧關懷據點陸續恢復服務，社會局日前也推出各項創新服務，包括長者用藥諮詢服務、老人防跌肌力訓練、視障者按摩服務、高齡者聽覺保健講座及行動沙龍等，也料將重啟。

鈦澤公司董事長李文生親自出席捐贈AED 10台，由副市長高安邦代表受贈。圖／社會局提供
鈦澤公司董事長李文生親自出席捐贈AED 10台，由副市長高安邦代表受贈。圖／社會局提供

AED 桃園 疫情

延伸閱讀

用手機拍紀錄片！南藝大旁「大崎」自耕農影像小隊成軍

桃市青年局打造北區青聚點 徵選地方創生團隊

友善偏鄉老人 嘉義老人福利車、數位行動車上路

桃市中秋活動喊卡 民政局：補助經費視情況調整使用

相關新聞

苗栗縣立國樂團三場系列音樂會 引領民眾走入音樂世界

苗栗縣立國樂團9月至11月將舉辦三場系列音樂會，今年是苑裡作曲家郭芝苑百歲冥誕，第1場次特別規畫「秋天音樂會-水月·秋波...

苗栗市發展欠缺腹地 開發南苗地區寄予厚望

苗栗市雖是縣治所在地，人口卻落後頭份市、竹南鎮，苗栗市公所今天辦理整體發展規畫論壇，放眼2030年中長期發展，多數與會人...

竹縣文化局徵集在地老照片活動開跑 拼湊竹縣年代風華

新竹縣文化局舉辦「移動的光譜-時空備忘錄」在地老照片徵集活動，徵集主題為新竹縣在地文化記憶、老建築或傳統活動，蒐集具歷史...

桃園身障者第2劑疫苗 市府允最快9月底接種

隨著疫情趨緩，日間身障照顧機構恢復營運，桃園市長鄭文燦今日視察位在八德區的桃園市私立天使發展中心時表示，依中央防疫指引，...

打造一站式長照服務據點 竹北長照綜合大樓今開工

台灣邁入高齡化社會，對於長照的需求也日漸增加，竹縣長期在長照領域耕耘的心安歆CRC長照集團，提供醫療、居家護理、到宅復能...

白牌車經查獲最高罰2500萬 苗監理站勸別賺100被罰更多

苗栗監理站接獲檢舉，稽查人員今天會同苗栗縣警察局在竹南超豐電子公司附近攔檢，當場查獲一輛自小客車載客1名外籍移工，移工坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。