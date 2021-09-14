社區據點重啟 企業捐桃市AED盼提升服務能量
疫情趨緩，社區關懷據點陸續開放，港商鈦澤公司台灣分公司有感守護長者健康刻不容緩，今天捐贈桃園市政府10台AED，盼提升關懷據點安全品質及服務能量。
香港商鈦澤集團有限公司台灣分公司今天捐贈桃園市政府10台「AED自動體外心臟去顫器」，市值近60萬，將選本市服務長者量能較高之社區照顧關懷據點優先設置，提升公共場所安全品質並守護長者健康。
社會局指出，AED能夠自動偵測心律脈搏、施以電擊使心臟恢復運作，使用者可藉由語音及圖示輔助說明使用，社區據點長者進出頻繁，可望在緊急狀態爭取急救時間。
社會局表示，鈦澤公司長期熱心公益，歷年捐贈各縣市政府AED自動體外心臟去顫器數台及各項民間物資，今由李文生董事長親自出席捐贈，由副市長高安邦代表受贈。
社會局指出，因應疫情趨緩，本市各社區照顧關懷據點陸續恢復服務，社會局日前也推出各項創新服務，包括長者用藥諮詢服務、老人防跌肌力訓練、視障者按摩服務、高齡者聽覺保健講座及行動沙龍等，也料將重啟。
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