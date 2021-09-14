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鄭文燦宣布平鎮清潔隊蓋新家 預計明年完工

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今赴平鎮清潔隊部，宣布要幫隊員們蓋新家。圖/桃園市環保局提供
桃園市長鄭文燦今赴平鎮清潔隊部，宣布要幫隊員們蓋新家。圖/桃園市環保局提供

桃園市環保局環境清潔稽查大隊的平鎮區中隊，隊部位於高架橋下，各項設施簡陋不堪，市府升格後除另覓土地外，也積極爭取中央補助，如今中央同意補助一半費用，工程將於近期發包，預計明年底可完工啟用。

鄭文燦今赴平鎮清潔隊部，宣布要幫隊員們蓋新家。他提到平鎮區中隊的清潔車輛因停靠橋下狹隘空間易遭偷竊縱火，潛藏公安問題，隨著桃園市鐵路地下化推動，原隊部面臨拆除的窘境，積極尋覓區內適宜處所勢在必行。

環保局長呂理德表示，經多方奔走下，順利完成撥用位於陸光路的軍方原二營區用地1.5公頃，也在2020年獲環保署補助規畫設計費，環保署今年8月核定補助，整體工程經費初估為1.74億，環保署補助約半數的經費，將闢建220坪的辦公廳舍及600多坪的資收貯存場。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，疫情影響民眾的消費生活型態，宅經濟盛行，垃圾量與回收量首當其衝，今年獲准興建的兩個清潔隊部，資源回收物的貯存場也在設計規畫內，既能擴增桃園市的資收物貯存、分類處理量能，未來又可作為南區的桃樂資收站物資匯集處，成為多元規畫使用的示範隊部。

而桃園市最近有多處垃圾車遲到，有里民甚至站在路旁等垃圾車超過半小時。鄭文燦今表示，最近欣榮焚化廠整修，造成部分垃圾車收運路線誤點，他已指示環保局跟清潔大隊針對路線準點率分析檢討，調整出準確的班表讓民眾依循，讓市民丟垃圾不要等待。

桃園 垃圾車 環保署

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