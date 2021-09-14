苗栗市發展欠缺腹地 開發南苗地區寄予厚望

苗栗市雖是縣治所在地，人口卻落後頭份市、竹南鎮，苗栗市公所今天辦理整體發展規畫論壇，放眼2030年中長期發展，多數與會人士認為苗栗市發展欠缺腹地，南苗地區大坪頂軟體園區、第二公墓及聯合大學特定區等案開發寄予厚望，市長邱鎮軍並自期「現在如果不做，以後還是要重新開始」，將逐步推動落實。

苗栗市公所去年9月委託工程顧問公司就「苗栗市整體發展規畫案」，先後召開2次共識會議，今天在公所3樓辦理發展論壇，公館農會退休總幹事韓鴻恩主持，邱鎮軍、市民代表會副主席王封台、苗栗縣政府工商發展處副處長吳俊賢、苗栗市政顧問何來美、黃新發、聯大客家研究學院院長林本炫、老家生活藝文空間創辦人陳鵬文與談，多名縣議員、市民代表、里長，及企業界、學界、社區、社團等地方人士參加。

許多與會人士認為，苗栗市發展受限腹地，南苗地區私人開發福爾摩沙軟體產業園區10.26公頃、遊憩區（旅館）8.74公頃案可期，第二公墓禁葬、遷葬，可以騰空21.81公頃，發展產業園區，擬訂聯大特定區計畫約52.81公頃，開發南苗地區可以連接銅鑼科學園區促進產業，苗栗市的醫療、教育等生活機能，吸引工作人口入住。

此外，盤點市區公有土地，市有土地上的鯨友百貨，中油公司及台灣鐵路管理局在苗栗火車站周邊的倉庫及停車場等，都可以檢討活化，另，台鐵山線鐵路高架化，田寮圳加蓋設道路、停車場或親水公園，及南苗市場都市更新等案，都會有助於地方發展。

邱鎮軍說，苗栗市過去缺乏長遠規畫，加上少子化衝擊，也沒有如竹南鎮、頭份市有竹南學園區加持，人口落居第三是可以預期，推動第二公墓遷葬等工作，有助於整體及長遠發展，即使他連任市長，也未必看得到成果，但總要有人做，將來才可以銜接建設，逐步實現發展願景。