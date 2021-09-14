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參訪新竹市華德福實驗幼兒園 總統：孩子很幸福

中央社 / 新竹市14日電

總統蔡英文今天參訪華德福實驗幼兒園，總統表示，「孩子很幸福」，而政府推出「國家和你一起養」，並設立公立、非營利幼兒園等，讓孩子有好的學習環境。

總統蔡英文、新竹市長林智堅、立委柯建銘今天參訪華德福實驗幼兒園，感受幼兒園在建築、課程上都融入自然的特色教育，總統在參訪時說，「孩子很幸福」。

總統指出，新竹市創立許多全國典範，她今天很開心來華德福參觀，而小朋友的教育主要由家長和學校，政府推出「國家和你一起養」，透過經費、政策一起育兒。

總統說，華德福幼兒園搭配中小學，將提供最好的學習環境，小朋友在成長過程有很好的照顧，且有快樂成長，透過幼兒教育盼讓孩子有美好成長過程。

林智堅表示，新竹市是全國最年輕城市，18歲以下孩子佔全市18%，感謝總統大力支持幼兒教育並給予補助。

教育處表示，新竹市從103學年度成立全台首座「公辦民營」的華德福實驗學校，更向下扎根新設華德福幼兒園，幼兒園偶具和教具都是老師親手製作，課程上還安排戶外課程讓孩子感受四季變化，今年華德福非營利幼兒園將開園，迎接第一屆新生入學。

幼兒園 新竹 林智堅

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