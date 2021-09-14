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白牌車違規載客賺百元 遭罰10萬、吊扣車牌駕照

中央社 / 苗栗縣14日電

交通部公路總局苗栗監理站今天在竹南鎮一家電子廠附近查獲違規載客白牌車，司機載一名外籍移工賺取新台幣百元車資，反挨罰10萬元，車牌及駕照也遭吊扣。

新竹區監理所苗栗監理站指出，稽查人員上午偕同苗栗縣警察局前往竹南超豐電子公司附近，針對民眾檢舉疑似白牌車輛予以攔檢，發現銀色自小客車載一名外籍移工，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由超豐電子宿舍至竹南麥當勞，付費車資100元。

白牌車司機一度辯稱為載朋友，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，當場開出10萬元罰單，並吊扣車牌及駕照。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領；若有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，希望以重罰遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢提醒，「白牌車」是自用車，不得載客營運，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在2級警戒，如有乘車需求，應選擇合法汽車運輸業，千萬不要為求一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為防疫破口，將得不償失。

計程車 監理站 駕照

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