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竹縣文化局徵集在地老照片活動開跑 拼湊竹縣年代風華

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣文化局舉辦「移動的光譜-時空備忘錄」在地老照片徵集活動，徵集主題為新竹縣在地文化記憶、老建築或傳統活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文化局舉辦「移動的光譜-時空備忘錄」在地老照片徵集活動，徵集主題為新竹縣在地文化記憶、老建築或傳統活動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣文化局舉辦「移動的光譜-時空備忘錄」在地老照片徵集活動，徵集主題為新竹縣在地文化記憶、老建築或傳統活動，蒐集具歷史意義的老照片，預計11月中在文化局圖書館及關西鎮立圖書館兩地聯合展出，歡迎民眾踴躍提供民國70年代以前關於新竹縣在地老照片，一起拼湊出新竹縣不同年代的風華。

文化局表示，往年老照片徵集活動主要為還原早期新竹縣義民信仰儀式的面貌，一窺義民祭典演變的相關活動老照片，這次特別擴大範圍，讓新竹縣地區13鄉鎮市縣民共同參與，相信能夠徵集到的老照片更加豐富精采，與地方圖書館合作展出，也能更加親民。

此次老照片徵集活動規劃以新竹縣公共圖書館為場域，發揮公共圖書館資源連結與整合功能，期望讓新竹縣在地文化、歷史記憶的保存成為全民運動，留住、珍藏歷史影像，也藉由老照片敘述在地的故事，回味古樸年代的新竹縣，增強民眾對在地文化的情感與認同。

文化局指出，徵集時間從即日起至起至10月15日止，10月29日前進行評選，2周內公布評選結果，入選的老照片預計11月中，在文化局圖書館、關西鎮立圖書館辦理成果聯展，凡獲入選老照片，將致贈感謝狀一張及「使用授權費」每張600元，活動詳情及報名簡章，可至新竹縣政府文化局官網(https://pse.is/3mm2h7)查詢下載。

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