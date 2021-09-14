桃園身障者第2劑疫苗 市府允盡快安排

隨著疫情趨緩，日間身障照顧機構恢復營運，桃園市長鄭文燦今日視察位在八德區的桃園市私立天使發展中心時表示，依中央防疫指引，身心障礙日間服務機構的工作人員及身障者，應完成疫苗第一劑接種達80％以上才能恢復服務，市府已協助機構工作人員及身障者施打第1劑疫苗，天使發展中心工作人員疫苗接種率達100%，身障者則達89.7%，後續將協助施打第2劑。

鄭文燦表示，三級管制期間，包括日照中心、老人福利中心等社福機構都停止營運或停止探視，直到7月27日才陸續恢復，防疫期間社福機構因暫停服務導致收入減少或營運困難，市府已協助桃園市7家身障日間服務機構申請衛福部紓困補助共360萬元，其中，天使發展中心獲108萬元，寶貝潛能發展中心、心路桃園發展中心則獲日間照顧補助費共116萬元。

天使發展中心主任李麗華表示，機構目前收容51位18至50歲，中度以上智能障礙者及合併智能障礙的多重障礙者，三級警戒「停托不停班」期間，機構仍提供視訊課程不中斷、電話關懷、協助身障者預約施打疫苗等，恢復服務後也落實防疫指引。