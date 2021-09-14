打造一站式長照服務據點 竹北長照綜合大樓今開工

台灣邁入高齡化社會，對於長照的需求也日漸增加，竹縣長期在長照領域耕耘的心安歆CRC長照集團，提供醫療、居家護理、到宅復能、沐浴車及日間照顧等各類服務，服務量能達1000多人，因服務量不斷成長，造成原來的場所不敷使用，CRC集團規畫興建5層長照綜合大樓，整合現有服務，打造一站式長照服務據點，工程今天開工，預計明年底前可完工啟用。

CRC長照集團董事長張維庭表示，CRC長照集團在竹縣提供長照服務已超過10年，其中服務量大的安歆綜合式長照服務，因為服務量不斷成長，又加上陸續增加新長照服務項目，迫切需要一個夠大的場地整合所有服務，因此決定蓋一棟長照服務綜合大樓，除了提供原有服務，更希望強化樂齡、養生、教育、諮詢的部分。

長照綜合大樓基地位於台科路及科大二路交叉口，附近有小學及幼兒園，也可以與社區緊密結合，1樓規畫為養生餐廳，提供失智關懷團體聚會及家庭支持的場所，2、3樓為日間照顧中心，可收托60名長輩，4樓為行政辦公空間，提供民眾長照諮詢服務，5樓則是多功能教室，提供長照及樂齡課程等團體使用。

未來長照綜合大樓完工後，將整合轄下A個管、居家服務、日間照顧、到宅復能、失智照顧關懷、居家失能個案家庭醫師照護方案、沐浴車、預防延緩失能、社區交通接送等服務，並擴大服務量能，成為長者的樂齡俱樂部，讓在城市打拚的年輕人可以無後顧之憂的工作。

新竹縣政府秘書長陳季媛表示，縣府配合中央政策自2018年起推動長照2.0計畫，積極布建社區式、居家式及機構式各類長照資源，每年投入約5億元預算建置長照服務計畫，但仍需要民間更多資源投入，公私協力、資源整合，讓縣內長輩或者身心障礙者們都能獲得妥適的照顧服務。