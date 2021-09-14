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白牌車經查獲最高罰2500萬 苗監理站勸別賺100被罰更多

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗監理站稽查人員今天會同苗栗縣警察局在竹南超豐電子公司附近攔檢，當場查獲白牌車。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員今天會同苗栗縣警察局在竹南超豐電子公司附近攔檢，當場查獲白牌車。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站接獲檢舉，稽查人員今天會同苗栗縣警察局在竹南超豐電子公司附近攔檢，當場查獲一輛自小客車載客1名外籍移工，移工坦承由超豐電子宿舍至市區速食餐廳，付費車資100元，司機則辯稱為載朋友，拒不承認收取費用，監理站開出高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元到2500萬元罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，若有合法計程車行掩護非法營運，最重將予廢止營業執照，重罰希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢說，白牌車其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，呼籲民眾現新冠肺炎疫情仍在二級警戒，如有乘車需求應選擇合法汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此成為了防疫破口，實在是得不償失。

計程車 監理站 移工

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