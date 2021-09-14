白牌車經查獲最高罰2500萬 苗監理站勸別賺100被罰更多

苗栗監理站接獲檢舉，稽查人員今天會同苗栗縣警察局在竹南超豐電子公司附近攔檢，當場查獲一輛自小客車載客1名外籍移工，移工坦承由超豐電子宿舍至市區速食餐廳，付費車資100元，司機則辯稱為載朋友，拒不承認收取費用，監理站開出高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元到2500萬元罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，若有合法計程車行掩護非法營運，最重將予廢止營業執照，重罰希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢說，白牌車其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，呼籲民眾現新冠肺炎疫情仍在二級警戒，如有乘車需求應選擇合法汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此成為了防疫破口，實在是得不償失。