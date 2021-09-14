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桃市青年局打造北區青聚點 徵選地方創生團隊

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府青年事務局「110年北區青聚點地方創生團隊徵件辦法」，申請對象為15歲至45歲3人以上組成青年行動團隊，提案收件至10月3日止。記者翁唯真／翻攝
桃園市政府青年事務局「110年北區青聚點地方創生團隊徵件辦法」，申請對象為15歲至45歲3人以上組成青年行動團隊，提案收件至10月3日止。記者翁唯真／翻攝

桃園市政府青年事務局近年積極推動地方創生，並協助青年返鄉解決當地問題，同時增加在家鄉創業的可能，現推出「110年北區青聚點地方創生團隊徵件辦法」，申請對象為15歲至45歲3人以上組成青年行動團隊，長期在北區（基隆市、台北市、新北市、新竹縣、新竹市及連江縣）投入地方創生，並於本年度已預計辦理工作坊、講座、策展等與地方產業、文化或特色發展活動。

在教育部青年發展署支持下，中央地方共同打造北區青聚點，輔導青年團隊投入地方創生。過往辦理青年團隊跨領域交流的經驗，看見青年團隊需要更多的推動經驗分享、專業課程培育、商業營運模式建立

本次預計徵選出至多15組青年行動團隊，除每組可獲得5萬元獎勵金外，明年度無須再次徵選即可持續與北區青聚點連結，參與相關人才培力相關計畫，並接受業師諮詢輔導、宣傳行銷、跨域媒合等多元輔導資源和措施。

青年局表示，本次採線上提案收件至10月3日止，詳情請至桃園市政府青年局官網或臉書粉絲專頁。

青年 桃園

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